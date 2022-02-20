快訊

台南歸仁家族群聚案確診再增1人 爸媽小孩都中鏢

染疫醫護補償僅獲6.5萬 指揮中心：非染疫就補助至上限

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

台美去年首度實施「特戰合作組」協訓計畫，美軍小部隊教官進駐台灣實施特戰教學，但有一名教官去年疑因未正確佩戴口罩，被民眾拍下放到臉書粉專上，點名「美國在台機構的人」未將口罩戴好，在美駐台人員間傳為警惕。這名倒楣的美軍日前已輪調返美。

臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一名美籍人士將口罩戴在鼻孔下，不合規定，他手機一拿起來，「他很機警地去抓口罩」，轉身過去，但速度快不過他的手機。版主宣稱一度想代表中央流行疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。

據了解，被拍下影像位美籍人士，正是「特戰合作組」駐台教官，這個畫面在美軍駐台網路組群間流傳，美方駐台人員相互口頭告誡，必須按此間防疫規定將口罩戴好戴滿，避免遭民眾攝下曝光。而這名「被亮相」的美軍駐台時間已至，月前業已輪調回美。

台美去年首度實施「特戰合作組」協訓計畫，十餘位具備各類軍事專長的美軍特戰小組官兵，由少、中校軍官作為領隊，以每半年輪替一梯次形式，不斷有小隊接替進駐台灣，協助各軍種特戰部隊提升戰力，形成美軍在台的小型常駐部隊。

美軍 口罩 特戰

延伸閱讀

烏俄情勢緊張 美軍抵斯洛伐克參加北約軍演

公民團體中市府陳抗 美軍招待所改建NPO未受邀公聽會

【疫亂情迷‧新專欄登場】那緹／醫院裡的口罩

美軍派兵參加北約軍演 斯洛伐克：與烏俄危機無關

相關新聞

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

台美去年首度實施「特戰合作組」協訓計畫，美軍小部隊教官進駐台灣實施特戰教學，但有一名教官去年疑因未正確佩戴口罩，被民眾拍...

獨／海巡特戰突擊艇交船兩艘 加裝軍規紅外線熱像儀

海委會海巡署採購3艘特戰突擊艇，目前已交船兩艘，近期有軍事迷發現，新艇加裝軍規熱像儀在屏東大鵬灣進行測試。海巡署表示，為...

台船工會改選資方介入動作頻頻 潛艦國造恐遭波及

台船高雄廠工會改選，遲遲無法完成，從去年年底數度延後，延到今年3月，又延到6月。台船高雄廠專責潛艦國造的海昌廠員工懷疑資方將手伸進工會改選，基層員工說，原本台船基隆廠廠長唐榮貴退休後，因為唐與基層勞工關係不錯，台船回聘唐擔任督導，又兼任台船子公司負責人，還插手潛艦國造業務，可見台船高層對唐的信任與重用，就是希望藉唐的影響力，讓工會選舉產生對資方有利的結果。...

提振士氣 中少將及校尉軍士官晉任擬修法改「每月一次」

國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去為每年1月1日、7月1日各實施一次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及使...

陸軍特戰部隊3月15日起展開457公里大行軍

軍方人士今天表示，陸軍特戰部隊3月15日起，將以徒步、乘車並行方式，展開為期18天、457公里行軍，訓練重點在桃園、中壢...

軍事上的「海中殺手」：看歐美國家的獵雷方式

在不對稱作戰中，水雷堪稱為相對價值高的水中兵器，具有威嚇時間久、價格低廉、反制困難、可隱密布設及心理影響層面廣等特色。隨著科技的進步，水雷的設計日趨複雜與詭詐，由傳統的機械式水雷演變為感應式的特種及智能水雷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。