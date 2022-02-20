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獨／海巡特戰突擊艇交船兩艘 加裝軍規紅外線熱像儀

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海委會海巡署採購3艘特戰突擊艇，目前已交船兩艘，近期有軍事迷發現，新艇加裝軍規熱像儀在屏東大鵬灣進行測試。圖／讀者提供
海委會海巡署採購3艘特戰突擊艇，目前已交船兩艘，近期有軍事迷發現，新艇加裝軍規熱像儀在屏東大鵬灣進行測試。圖／讀者提供

海委會海巡署採購3艘特戰突擊艇，目前已交船兩艘，近期有軍事迷發現，新艇加裝軍規熱像儀在屏東大鵬灣進行測試。海巡署表示，為日夜在海上疾速航行中鎖定目標，海巡為快艇加裝SeaFLIR 230艇載紅外線熱顯像儀，軍規級熱像儀搭配光學鏡頭放大倍率為18倍，可與艇上雷達訊號整合，且能跟隨雷達追蹤目標，即時提供目標距離資訊。

海巡署表示，海巡特勤隊採購國造特勤快艇，執行海上攻堅突撃的特勤任務，主要航行水域於台灣及所屬外、離島的沿海、近岸沙洲、礁層區、湖間帶水域，第一艇於去（110）年9月30日竣工交船、第二艇去年12月31日交船，第三艇則規劃今（111）年10月31日竣工交船，目前進度超前。

海巡署表示，新採購的特戰快艇船體吃水淺、潮汐影響與海域限制較少，且有操控靈活、船速高、耐航及續航力高的特性，攻堅時航速多達40節，因此採用軍規級海用熱像儀，作為突擊艇特勤隊員全天侯遠端偵察的主要裝備，熱像儀可360度偵搜，可提供目標影像及接受雷達的方位指令，實施精準測距、鎖定追蹤、錄影蒐證能力，顯示介面可與快艇本身的航儀螢幕整合。另光電儀內建有雷射測距儀，實測距離可達1萬公尺。

海巡署 特戰 屏東

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