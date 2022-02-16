空軍首偵獲共軍卡-28反潛直升機 進入我西南空域活動

空軍司令部公布今日我西南空域空情動態，公開資料中首度記錄到一架卡-28反潛直升機，疑自海上艦船升空活動。民間無線電站台曾紀錄到我戰管進行廣播驅離喊話，該機高度僅30公尺，顯在進行反潛操演。

空軍公布今（16）日進入我西南防空識別區的共機，包括有運-8電偵機、運-8遠干機與卡-28反潛直升機各1架次。空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等應處措施。

「台灣西南空域」臉書粉絲專頁記錄紀錄，共機今天持續進入我西南空域，其中9時14分的架次被紀錄到高度僅30公尺，研判是直升機。而空軍戰管向該機進行驅離喊話的内容也被錄下製成抄件：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度30公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

空軍不評論上情。而空軍公布航跡圖中，這架「反潛」直升機顯自海上艦船甲板升空，活動範圍不大，結合民間截獲喊話抄件中「30公尺」的低空資訊，顯在進行反潛操演。

卡-28反潛直升機是艦載機，航程號稱可達800公里、作戰半徑200公里，但續航力傳僅兩小時，卡-28直升機配備有反潛魚雷、火箭助推魚雷等武裝。