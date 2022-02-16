共機超低空滲透西南空域 專家：共軍奇襲攻台手段浮現

一架疑似共軍武裝直升機今天在西南空域以30公尺「超低空」高度，滲透我西南防空識別區。國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，共軍陸航直升機部隊近年開始演練「近岸島嶼登陸作戰」等科目，恐有能力奪取東引、馬祖，甚至是澎湖等我國控制的離島，甚至跨越台灣海峽奇襲登陸台灣本島。

「台灣西南空域」臉書粉絲專頁記錄紀錄，共機今天持續我進入我西南空域，其中9時14分的架次被紀錄到高度僅30公尺，研判是武裝直升機。而空軍戰管向該機進行驅離喊話的内容也被錄下製成抄件：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度30公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

針對共軍在16日上午疑似派遣直升機進入我防空識別區西南空域。揭仲分析，共軍陸航直升機部隊近年開始強調「岸對岸登陸作戰」與「近岸島嶼登陸作戰」；前者是指在共軍掌控台灣海峽的局部海空優勢後，地面部隊搭乘直升機從東南沿海機場起飛，直接跨越台灣海峽登陸台灣本島；後者是演練奪取台灣控制的離島，可能包括東引、馬祖，甚至是澎湖。

揭仲指出，目前中共陸軍的13個集團軍中，有2個集團軍各下轄1個空中突擊旅，其他11個集團軍也都至少有1個陸軍航空旅；這些陸航旅平時會與集團軍所轄的特戰旅聯合演訓，有狀況時每個集團軍的陸航旅都可以與特戰旅編成空中機動作戰部隊；而且近年共軍不斷提升對台實施空中機動作戰的準備，除提升直升機的性能，也不斷在東南沿海擴建機場，有些就是作為直升機對台發動空中機動作戰的起降點。

揭仲表示，為達到武力犯台作戰速戰速決的要求，能直接跨越海峽及國軍在台灣本島岸邊的設防陣地，直接對台灣本島實施全縱深打擊的空中機動作戰，已越來越受共軍的重視。因此日後共軍陸航直升機部隊出海飛行訓練的頻率應該會增加，模式也會從目前的少架次或單機、可能是培訓各直升機部隊長距離海上飛行的種子教官，逐漸發展成編隊飛行；甚至在一段時間後，還可能出現以營為單位的大機群海上編隊飛行訓練；而除了訓練飛行員海上長距離飛行技術外，也會同時對衛星導航與通訊設施進行驗證，更不能排除藉此尋找台灣防空雷達偵蒐的空隙，以便在日後的攻台作戰中擴大對國軍的奇襲效果。