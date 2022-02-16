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展現台星友誼 國防部副部長率團參觀新加坡航展

聯合報 / 記者程嘉文／即時報導
陸軍副司令黃金財中將（左），參觀新加坡航展唯一出席台灣廠商創未來科技，聽取業者簡報。記者程嘉文／攝影
陸軍副司令黃金財中將（左），參觀新加坡航展唯一出席台灣廠商創未來科技，聽取業者簡報。記者程嘉文／攝影

中華民國與新加坡向來維持密切但極度低調的軍事合作，今年的新加坡航展，國防部也由副部長王信龍率團前往參觀。今天下午，副領隊陸軍副司令黃金財中將現身會場，並特別到唯一來自台灣的參展者創未來科技的攤位，了解該公司將相位陣列雷達技術，運用在無人機偵蒐反制等民用範疇，以及參與我國太空計畫的成績。至於擔任團長的王信龍，則並未同時現身會場。

國防部軍事發言人史順文少將對此表示，國防部派員前往新加坡參觀航展，係藉觀展瞭解世界武器裝備發展現況，汲取科技新知，以供未來建軍規劃參考。任何理念相同之友好國家舉辦之大型活動或各項軍事交流，國防部均審慎評估，積極參與。

馬政府時期，包括高華柱、嚴明、高廣圻等歷任國防部長，都應邀訪星參觀航展。雖然雙方均不發布消息，但會場是公開場所，不可能不被人看到。例如2014年的嚴明部長，就被前往採訪的國內媒體拍到。民進黨再度執政後，2018年馮世寬部長未成行。2020年2月航展舉行時，新冠肺炎疫情已爆發，我方臨時取消前往，直到今年才恢復這項傳統。此外，中科院雖然並未參展，但也派員到場參觀，了解世界國防產業的進步實況。

國防部 新加坡 王信龍

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