不明飛機迫近東引 馬文君籲公布航跡圖釐清疑慮

國防部昨在「110年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」時，空軍司令部藉此說明日前東引居民發現不明飛行器臨空事情。國民黨立委馬文君今質疑，此事已經過多日發酵，各家媒體、專家均發表看法。空軍若想釐清國人疑慮，難道有比公布航跡圖還好的方式嗎？

馬文君指出，空軍司令部正式證實為大陸民用運12飛機，但認為該機並未進入我方領空及重要區域，也說明情傳系統正常，並沒有誤認雜波與手動刪除情資的事情。

馬文君認為，這架慢速飛機雖然威脅性較低，但因牽涉單位較多，包含陸軍馬祖東引防區、空軍空域管制、國防部聯合指揮機制，又鄰近大陸地區，國防部曖昧不明的處理態度，似乎透露其中的複雜度。

馬文君說，外島指揮官似乎沒有被授權緊急處理的權責，但有權責的人卻悶不吭聲。國軍對於相關管制作業應誠實檢討，若有疏失，要尋找原因，發掘問題，檢討改進。切忌粉飾太平，誤導國人。

馬文君也質疑，民用型監視器都能拍攝到，且居民能聽到飛機噪音，這樣的距離會很遠嗎？國防部對於此類引起民眾疑慮的國防安全問題，最好的方式就是即時回應。