前駐美軍事代表團團長：共軍三棲機降犯台可能性大增

2021年10月26日國防部首次發現中共運-8指通機及米17直升機進入我西南ADIZ，前駐美軍事代表團團長淡志隆今天表示，陸基直升機接受指管出海極不尋常，極可能是進行跨海作戰訓練。

國防部去年10月監控到共軍米17直升機、武直10機各1架次，進入我西南防空識別區。11月又紀錄到米17機、武直10機各1架次，進入我西南防空識別區。

國家政策研究基金會今天舉行「共軍對台軍事威脅 (2022~2027)」座談會」，淡志隆在會中以「中共對台發動三棲進犯之準備」為題研析共軍進犯台灣的手段。

淡志隆表示，中共對台武力進犯除需克服渡海與軍事行動失敗風險，也要顧慮周邊國家尤其美日可能對台提供軍事援助。

淡志隆表示，共軍近年宣示「能打仗、打勝仗」及「必須按照打仗的標準搞建設抓準備，確保能召之即來、來之能戰、戰之必勝」，復以艦機頻繁繞台、侵擾我防空識別區、航艦打擊群與大型兩棲登陸艦先後於臺灣東部海域出沒、在台灣當面強化空機降基地建設與擴編三棲投射兵力，均使中共若決定對台動武將採取全面三棲進犯方式可能性大幅增加。

但淡志隆說，台灣周邊海岸線受侵蝕及人工建設影響，可供大規模正規兩棲登陸的海灘已幾不存在，坦克登陸艦搶灘漸被兩棲攻擊艦濕放取代，尤其空、機降角色益加重要後，登陸作戰模式已產生革命性轉變。中共因應此一潮流及台海、南海的作戰需求，登陸部隊建軍亦已朝兩棲結合空、機降的三棲聯合方向發展。

淡志隆指出，依2020年11月資訊，中共陸軍共編制13個陸航旅及兩個空中突擊旅，其中陸航旅武裝直升機整體規模接近1500架。2021年10月26日國防部首次發現中共運-8指通機及米17直升機進入我西南ADIZ，陸基直升機接受指管出海極不尋常，極可能是進行跨海作戰訓練。

他進一步指出，共軍在執行陸、空快速機動及跨海登陸的空中突擊特戰部隊方面，編有兵力近1萬7000名，這批部隊在共軍奪得制空、制海權後，在空掩機支援下，武裝攻擊直升機藉超低空突防，由先遣之地面特戰偵察和高空無人機引導至目標區進行精準打擊，再掩護搭載特戰部隊的運輸直升機進行「蛙跳」突擊奪控要點，對目標地域展開縱深清掃、佔領，或配合兩棲登陸及空降部隊，對防衛軍形成夾擊態勢。

淡志隆說，由於直升機可垂直起降，即使機場遭國軍先制打擊破壞仍可執行作業；對島內遭國軍自毀的跑道，亦可在佔領後輸送搶修人員機具予以修復，以利後續定翼機輸送物資，這些特性使共軍直升機在侵台行動中已具不可或缺角色。