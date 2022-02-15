共機甫迫近 東引國軍下月實施海空實彈射擊訓練

馬祖東引日前發生中共民航機近迫的事件，當地預訂3月實施海空實彈射擊訓練，受到關注。國防部發言人史順文今天表示，近期東引將實施的實彈射擊訓練，屬年度例行性訓練，沒有針對性。

國防部上午舉行「110年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，對中共民航機迫近東引，外界關切當地防空是否將有所加強？甚至有媒體詢及東引有無針對外籍飛行器進入實施警告射擊等措施？

空軍參謀長黃志偉表示，在防區範圍內，所有空情動態掌握均依規定處理並進行通報。國防部作計室聯戰處長林文皇則表示，有關國軍作戰指管或兵力運用，均屬軍事機密，也是敵人想要積極掌握的資訊，對於外界描述的國軍情報傳遞細節部分，內容並不精確，國軍也不知道訊息來源，因此不予評論。

林文皇進一步說，國軍的戰備是全天候的、不分晝夜，雷達偵測是從所有營區到駐地，包含本、外島地區，都沒有停止過，國軍也都有掌握及因應，將會持續強化狀況判斷及反應速度。另為避免擦槍走火，國軍有自己預警與應變的作法，但細節部分在此保留。

國防部發言人史順文則說，近期東引將實施的實彈射擊訓練，屬於年度例行性訓練，並沒有針對性。

國防部今(15）日也表示，東引的防衛性武器實彈射擊屬於例行性的演練，並沒有針對性。

國防部指出，金、馬防部、東引地區指揮部等外離島地區，每年均會定期實施建制暨防衛性武器實彈射擊訓練。東引預訂在3月份將實施的忠義操演，即為例行性的實彈射擊演練，目的在強化外離島的應處作為，落實戰訓合一的目標。