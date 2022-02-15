中共運12迫近他們先預警 東引戰管第五雷達中隊曝光

中共一架民用運12機本月5日迫近東引防區，防區是否曾獲令啟動戰備，軍方低調。空軍過去曾經公布，在東引部署戰管第五雷達中隊，是空軍負責當地空域共機預警的最前線。

東引遭民用運12機迫近後，傳國防部長曾於戰情會報下令參謀本部研擬一套處置的SOP作業規定，通令各外離島防範與因應。

東引防區有三種雷達可以追蹤搜索空中目標，包括東引空軍雷達站的制空雷達、空軍天弓陣地的長白雷達，以及陸軍防空連搭配刺針飛彈的PSTAR雷達。但空軍所屬雷情不會直接傳輸給防區掌握，而是直接整合進空軍防空的「寰網系統」，即台北公館蟾蜍山的地下指揮中心。東引當地又以空軍雷達站的制空雷達為主要預警單位。