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影／空軍戰管誤删寰網運12航跡？軍方改口否認

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中國大陸海監航空編隊所屬運12型機。圖／取自日本防衛省網站
中國大陸海監航空編隊所屬運12型機。圖／取自日本防衛省網站

馬祖東引日前有中共民航機迫近，空軍司令部今天證實，這架機是民用運12，但空軍否認有戰情人員誤認雷達軌跡為雜波而手動刪除一節。

中共一架不明航機日前迫近馬祖東引空域，本報調查，這架自民用機場升空的民用「運十二」，升空後就低飛且疑進入東引雷達盲區，空軍作戰指揮部「寰網」系統雖一度由電腦系統監控，但因航跡在雷達幕上忽明忽滅，遭戰管人員誤認為雜波而手動加以刪除，並未將其標示為具有侵犯空防威脅的「紅點」，因此也未依規定對防區防砲連下達3分鐘戰備命令。

上情本報13日曾查證國防部及空軍司令部，獲國防部回應：「國軍運用聯合情監偵嚴密監控海空動態，並且依敵情威脅，按戰備相關規定妥適應變處置；後續將針對敵情威脅變化，持續強化各項狀況的應處演練」。

國防部上午舉行「110年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，空軍司令部參謀長黃志偉在回答媒體提問時，提出不同看法。

對於2月5日迫近東引防區的中共民航機，他表示，2月5日當天的確有中國的飛機接近，但沒有進入領空，機型經判別是民用型運12，而空軍各項偵搜與應處都有層層涵蓋與多重手段，並沒有外界臆測有戰情人員誤認雷達軌跡為雜波而手動刪除，這完全是錯誤消息。

黃志偉指出，當天這架飛機的軌跡、接近方式與活動情況，空軍都有所掌握。至於各項偵搜作為與應處作為，都是敵方情搜要項，為確保軍事安全，不便說明。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長林文皇則表示，國軍作戰能力與兵力運用都是機密，也是敵人想掌握的資訊。對於外界描述國軍情報的傳遞細節，因內容不精確，國軍也不知道訊息來源，因此不予評論。

林文皇說，國軍戰備全天候，不分晝夜，雷達監測，所有營區都沒有停止過，國軍也都有掌握與因應，將持續強化戰況判斷與反應的速度，為避免擦槍走火，也有預警與應變的作法，但細節不公佈。

林文皇補充，國防部已在民國87年公告外島地區限制空域管制範圍，並且依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第31條規定，限制大陸民用航空器不得進入台北飛航情報區限制區域。這部份國軍都按照相關程序處理。

空軍 國軍 國防部

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