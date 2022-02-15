影／驅離廣播指共機「已進入我領空」 國防部：戰管没口誤

共機日前迫近東沙島，空軍戰管人員實施廣播驅離時，對共機喊「你已進入我領空」，並被錄下公布在社群。國防部上午否認戰管人員有口誤，但暗指敵人藉網路訊息在製造紛亂。

國防部上午舉行「110年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，國防部發言人史順文會後接受提問。

對於共軍殲16戰機是否曾進入東沙島領空？尤其戰管廣播時被民間錄下：「你已進入我領空」等語公布在網路社群。史順文稱，網路上的訊息傳播很快，敵人也經常藉由這種方式「借力使力」，傳遞爭議訊息，目的在製造紛亂。

但對於空軍戰管實施驅離廣播時喊話稱「你已進入我領空」一詞傳事涉口誤，此事經媒體查證後兩天，軍方有新定調。史順文表示，國軍專注在戰訓本務工作，各項行動必須依照準則、命令來執行。所謂「口誤」不是事實。國軍的戰備作為，會依照敵情的狀況作出即時的反應。

史順文表示，對於東沙島的正確狀況，國防部當日已經公佈在「即時軍事動態」專區，讓國人了解共機侵擾的狀況。