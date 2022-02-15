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影／共機東引凌空 國防部：運用民用航空器測試國軍應變
馬祖東引防區日前有中共小型民航機凌空，國防部發言人史順文上午表示，中共的目的我方已經有所研判，包含「運用民用航空器，測試國軍的應變作為」。
國防部上午舉行「110年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，史順文會後接受提問作上開表示。
對於東引空防戰備，史順文表示，國軍聯合情監偵系統，對於台海周邊海、空域軍事動態，都有嚴密的掌握，並且在避免擦槍走火的原則下，不論敵人有任何挑釁或測試我方反應的軍事作為，國軍一定會有相對應的動作；國軍各部隊也會針對敵情的威脅變化，強化各項狀況應處演練。
史順文表示，中共的目的我方已經有所研判，包含「運用民用航空器，測試國軍的應變作為」。
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