國防部舉行年度公職人員財產申報實質審查抽籤

國防部上午舉行「110年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，國防部副部長柏鴻輝表示，全體國軍人員務應恪遵財產申報規定，實踐陽光法案的公開透明精神，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。

國防部表示，依據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定，於今（15）日公開辦理「110年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，由柏鴻輝主持，並由國防部陸軍常務次長房茂宏、國防部總督察長劉得金、國防部政風室李凌雲、國防部總督察長室軍紀督察處處長胡瑞訓及現場記者，透過電腦作業系統「隨機抽樣」的方式，自全軍列管申報義務人3024人中，抽出304人實施實質審查作業，並從304人中再抽出7人實施前後年度申報資料比對，藉由公開公正的抽籤程序，落實行政透明。

國防部表示，為貫徹「陽光防腐、廉潔政府」的施政目標，每年均辦理公開記者會，會同相關主官、主管人員以及現場記者電腦抽籤隨機選出接受實質審查的對象。

國防部表示，國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報外，電腦上線申報率達100%。另為簡化申報程序，國防部積極鼓勵同仁授權法務部功能平臺進行財產查調，107年的授權率已自39.5%提高到91.5%，110年更達到97.12%。

柏鴻輝致詞時表示，廉潔是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務應恪遵財產申報規定以實踐陽光法案的公開透明精神，並督勉全體國軍人員無論在建軍備戰或行政作業，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。