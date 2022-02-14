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國軍高頻通信機換裝尚未決標 投標廠商投書披露內幕

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部辦理「國軍HF（高頻）通信機換裝案」。圖為示意。圖/中科院
國防部辦理「國軍HF（高頻）通信機換裝案」。圖為示意。圖/中科院

國防部辦理「國軍HF（高頻）通信機換裝案」，被質疑降低規格，模組未經美國國防部JITC認證。此案有意投標廠商之一合勤科技股份有限公司投書本報表示，此節純屬誤解，裝備未曾降規，國造通訊裝備也不須美軍認證。

「國軍HF（高頻）通信機換裝案」委由中科院承製，預計114年完成產製與換裝，軍方要求中科院須於今年5月底前完成第一套通信機產製與人員訓練計畫書。

但據透露，此案至今尚未決標，就被披露案內是拿國外產品進行「組裝」，且刻意降低規格，模組未具備美國聯邦JITC國際認證產品認證，恐讓國軍未來在戰場持有低於國際等級效能的裝備。

但此案投標商之一的合勤科技投書本報表示，中科院在此案「低功率系統等4項」公開招標文件中，已載明此案採購類型為「財物採購(定製)」，亦即投標廠商需按招標文件所訂規格需求提供產品及服務，且需與中科院自製的保密器整合，而非直接採購市面上美軍規格的產品，該產品自然也無須經美國國防部JITC認證。

該公司宣稱，JITC屬美國國防部為執行相容性認證的單位，目的在確保參與美軍系統的產品，在資訊傳遞上可與系統內其他產品相容。但國防通訊方式為保密防竊聽、截聽而為各國機密，沒有國際標準互通。此案為籌建國軍遠距離通信裝備，需與中科院自製的保密器整合，置入中科院跳頻邏輯，確保通信安全，不會跟其他國家的裝備互通，也自無產品需經 JITC 認證的必要。

合勤科技宣稱，至於系統須能設定多少個站台以及多少組頻率，以現在科技而言，並非不是問題，以此為由說是降規恐非事實。

中科院 國軍 美國

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