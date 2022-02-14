中共以民航機刺探外島空防 吳斯懷籲明確律定處置程序

東引防區空防日前遭一架中共小型民航機突穿，未時啟動戰備，肇因為戰管人員誤刪寰網系統訊號。曾擔任國防部聯三作戰次長的國民黨立委吳斯懷今天呼籲，外島空防反應時間嚴重不足，東引事件突顯指揮管制的程序是否過於僵化，而金門、馬祖、東引地區，與大陸距離非常近，中共的民航器一旦起飛，均在我們外離島的禁限制區內，國防部應明確律定外島防區如何處置。

吳斯懷以「外島空防放空？國軍應變不作為？」為題在臉書貼文表示，中共一架航機日前迫近馬祖東引空域，據媒體報導，這架自民用機場升空的民用「運十二」，升空後就低飛且疑進入東引雷達盲區，空軍作戰指揮部「寰網系統」雖一度由電腦系統監控，但因航跡在雷達幕上忽明忽滅，遭戰管人員誤認為雜波而手動刪除，並未將其標示為具有侵犯空防威脅的「紅點」，因此未依規定對防區防砲連下達三分鐘戰備命令，情報傳遞出現誤失。尤其是報導宣稱，東引防空連未接到空作部下令三分鐘戰備，所以來不及開啟雷達追瞄目標。軍方對外宣稱「應變」，實則是航機凌空後的作為。

吳斯懷認為，此問題凸顯了國軍「平時突發狀況應變處置規定」、「戰備規定」及「接戰規則」已無法適應外島空防實際需求。依據台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則第 41條：大陸民用航空器未經許可進入台北飛航情報區限制區域者，執行空防任務機關依下列規定處置：「進入限制區域內，距台灣、澎湖海岸線30浬以外之區域，實施攔截及辨證後，驅離或引導降落。進入限制區域內，距台灣、澎湖海岸線未滿30浬至12浬以外之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或引導降落，並對該航空器嚴密監視戒備。進入限制區域內，距台灣、澎湖海岸線未滿12浬之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或逼其降落或引導降落。進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落」。

吳斯懷提出6點，提供國防部參考：「一、國軍處置規定是依據兩岸關係條例施行細則？還是戰備規定？二、國軍戰備規定是否應修定？還是要修兩岸關係條例施行細則？三、國軍接戰規則為何？驅離射擊？對空射擊？四、東沙、南沙遭入侵處置程序為何？五、東引事件後，突顯指揮管制的程序是否過於僵化？外島空防反應時間嚴重不足？六、例如：在金門、馬祖、東引地區，與大陸距離非常近，中共的民航器一旦起飛，均在我們的限制區內，國防部應明確律定外島防區如何處置？」

吳斯懷呼籲，朝野應正視此問題，但也不要逞匹夫之勇，過度反應，如某些立委稱，「只要越界，直接擊落」。更警告中共，不要再度挑釁我方的底線，以免造成雙方的誤判，導致誤擊。並提醒國防部應按國際相關接戰處置規定因應外，並強化外島防空任務準備、指管通資及情資研判作為，才不會引起誤擊。最後強調國軍應秉持「不求戰、不避戰、不挑釁」的原則，做好相關因應準備。