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補強西南空防 國防院專書建議南部山區增設新預警雷達

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
樂山雷達站長程預警雷達系統。 圖／取自青年日報
樂山雷達站長程預警雷達系統。 圖／取自青年日報

共機接連剌探我外島防務，尤其近日發生共機疑進入東沙領島空事件，財團法人國防安全研究院出版2021中共政軍發研究報告，該院研究員建議，未來我強化台灣西南防務，應補強西南空域情監偵，需要在南部山區部署一套新型預警雷達。

該院國防安全研究所中共政軍與作戰概念研究員歐錫富在專書以「中共軍機出海模式演變」為題表示，中共侵擾西南空域，現在成為擾台主要戰場，主要意義是凸顯台灣防衛弱點，反轉在美日嚴密監督下在東海的弱勢，且能威脅東沙與太平島，展現對兩島的威嚇能力，一旦中共要有限度懲罰台灣，攻佔南海台灣離島將是輕而易舉。

作者建議，未來我強化台灣西南防務，應補強西南空域情監偵，需要在南部山區部署一套新型預警雷達，有效補強西南空域防空力量；而空軍現役寰網系統涵蓋空軍各型防空雷達與愛國者、天弓與鷹式飛彈的防空情資，但未將海軍艦艇、高山陣地雷達、海軍標準一、二型與海欉樹等艦載防空飛彈納入，並探討以小型飛機改裝增加電戰機。

觀察作者在南部設立新型預警雷達的建議，立論引用的是媒體去（2020）年一篇聲稱軍方經評估已建案採購一套「新型預警雷達系統」的報導，內容指此案將部署南部高山地區，以有效補強西南空域的空防戰力，且全案已完成軍事投資建案的作業程序，若經府院高層支持，將可納入111年度（2022年）國防預算項目之一。

不過，國防部111年預算案實際上並未見到媒體所稱這筆新型預警雷達採購預算案。而我國在新竹樂山興建的長程預警雷達，性能號稱優異，但美方嚴拒與我進行工業合作，且至今多由美方人員掌握操作。

中共 東沙 空軍

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