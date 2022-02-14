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學者：運12機曾突破日防空網 空軍大雷達易漏小目標

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中國大陸海監航空編隊所屬運12型機。圖／取自日本防衛省網站
中國大陸海監航空編隊所屬運12型機。圖／取自日本防衛省網站

一架中共運12民用機日前突穿東引防空網接近防區，傳出空軍寰網系統戰管人員誤刪航跡，導致防區未及時啟動戰備。長期鑽研軍事事務的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑日前受訪表示，中共曾運用該型機突穿日本釣魚台防空網，一般空軍大型陸基防空雷達、防空飛彈雷達的「大眼睛」，確實容易忽略如運12大小且慢速的航機，所以監控低空目標仍需要人員監視哨。

林穎佑受訪表示，過去隸屬於海監的運12巡邏機（Y-12），雖然酬載量、航程不足、續航力也有待提升，但在2013年「中」日發生的釣魚台列嶼爭議中，中共便利用Y-12小型、慢速的特性，突穿日本的防空網，迫使日本航空自衛隊出動F-15戰機攔截，但高速機在面對慢速活塞引擎的運12時明顯無法發揮作用，運12雖然無法與較大型的運9或新銳的新舟-60H海上巡運機相比，但確實能在海洋監控與低空慢速突穿防空網上發揮作用。

林穎佑表示，南韓軍事演習想定中就曾模擬北韓以小型慢速機突穿防空網，因為一般空軍大型陸基防空雷達、防空飛彈雷達，「大眼睛」容易忽略如運12大小且慢速的航機，電腦系統不會將之列為威脅目標，這型大小且慢速的航機，在陸地空域時甚至會被誤判為高速公路上行進的汽車，所以監控低空目標，不論陸基或海基，仍需要人員監視哨。

空軍 日本 中共

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