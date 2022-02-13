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獨／共機迫近東引防區肇因解謎 戰管手動誤刪寰網航跡

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中共一架不明飛行器本月5日下午掠過馬祖東引防區上空，航機凌空的發動機噪音震驚全島居民，迫近的程度，甚至被民宅頂樓監視器錄下機影。圖／東引民眾提供
中共一架不明飛行器本月5日下午掠過馬祖東引防區上空，航機凌空的發動機噪音震驚全島居民，迫近的程度，甚至被民宅頂樓監視器錄下機影。圖／東引民眾提供

中共一架不明航機日前迫近馬祖東引空域，據調查，這架自民用機場升空的民用「運12」，升空後就低飛且疑進入東引雷達盲區，空軍作戰指揮部「寰網」系統雖一度由電腦系統監控，但因航跡在雷達幕上忽明忽滅，遭戰管人員誤認為雜波而手動加以刪除，並未將其標示為具有侵犯空防威脅的「紅點」，因此也未依規定對防區防砲連下達三分鐘戰備命令，情報傳遞出現誤失。

對此，國防部昨天回應表示，國軍運用聯合情監偵嚴密監控海空動態，並且依敵情威脅，按戰備相關規定妥適應變處置；後續將針對敵情威脅變化，持續強化各項狀況的應處演練。

中共一架不明飛行器本月5日下午掠過馬祖東引防區上空，航機凌空的發動機噪音震驚全島居民，迫近的程度，甚至被民宅頂樓監視器錄下機影。事發後，黨政高層透過管道宣稱，這架民航機機型是運12，駐地防區雖曾應變，但恐涉疏失，曝露出當地空防防禦能力有限，將要求檢討懲處。

東引防區有三種雷達可以追蹤搜索空中目標，包括東引空軍雷達站的制空雷達、空軍天弓陣地的長白雷達，以及陸軍防空連搭配刺針飛彈的PSTAR雷達。但空軍所屬雷情不會直接傳輸給防區掌握，而是直接整合進空軍防空的「寰網系統」，即台北公館蟾蜍山的地下指揮中心。按現行防空戰備規定，東引的陸軍防空連須待空軍作戰指揮部下令執行三分鐘接戰，防砲連的PSTAR雷達才會開機戰備，觀通開始描跡對在空威脅目標進行追瞄、紀錄。

陸軍如東引區的外島防空連，都屬「彈砲混合連」，配備雙聯裝刺針與T-82 20機砲，搭配PSTAR雷達；按規定PSTAR雷達一天須開機三次，但都是熱機所需。另防空連須派出對空監視哨。

據調查，這架「運12」5日下午升空後，即顯示在我東引防區空軍雷達系統上，並匯回台北作戰指揮中心，空軍作戰指揮部「寰網」系統電腦顯示了這筆航跡，而因其自民用場起飛，作戰中心起初就未標示其有威脅性質，且疑因航機低飛且進入雷達盲區，雷情顯示的航跡因而忽明忽滅，使戰管人員誤判為「雜波」而手動加以刪除，防區當時唯一能獲得空情者，僅有防區觀測所裡的人員對空監視哨，但當日防區空際陰霾滿天，能見度不佳，地面聽到巨大發動機噪音時，這架「運12」已然凌空。

因航跡遭到刪除，空軍作戰指揮部因此未將這架民用運12標示為「紅點」情傳防區啟動戰備，東引陸軍防空連未接到空作部下令三分鐘戰備，所以也來不及開啟PSTAR雷達追瞄目標。軍方對外宣稱所謂「應變」，實則已是航機凌空後的作為。

空軍 陸軍 噪音

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