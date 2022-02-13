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共軍外島接連刺探我空防 專家：必有後續動作

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍殲-16戰機。圖／空軍司令部
共軍殲-16戰機。圖／空軍司令部

共機近期連續在東引、東沙有所動作，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩今天表示，中共近期連續利用機會對我國兩個外島防空能力、模式進行探查，相信過一段時間就會在第三處外島故技重施，建議軍方必須持續關注。

呂禮詩以「中國軍機昨天中午進入東沙領空，這就是解放軍的切香腸戰術」為題在臉書貼文表示，昨（12）日中國軍機以5100公尺的高度進入東沙的南面領空，這是自2月5日中國不明飛行器5日飛越東引防區以來的第二次入侵領空事件。

呂禮詩說，他受訪指出了解放軍的三個目的：首先是觀察部署於東引的「天弓飛彈連」如何進行「飛彈追監」；其次是測試春節主官管休假期間部隊的反應能力；再者是試探國軍依據國軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」進行「發現、識別、攔截、警告」與「自衛反擊權」的時機與作為。

他貼文說，哥倫比亞大學國際事務學系教授Robert Jervis在《信號與欺騙》（Signaling and perception）一書中提及，從形象投射的角度研究國際關係，軍事行動是重要的「信號」之一；中國利用全球焦點聚集在俄國及烏克蘭的時刻，藉機對台灣的外島「切香腸」故然可惡，不過從其時機的選擇及手段的運用，曝露了解放軍高層的無知與不安。

呂禮詩今天受訪說，按中華民國領海及鄰接區法第2條「中華民國主權及於領海、領海之上空、海床及其底土」與第3條「中華民國領海為自基線起至其外側12浬間之海域」，東沙島比照本島主張有12浬領空；但東引島僅劃設有禁限制水域，因此沒有領空之說，承平時期防禦技術上比東沙島更為複雜。中共近期連續利用機會對我國兩個外島防空能力、模式進行探查，相信過一段時間就會在第三處外島或兩島重施故技，必須予以關注。

東沙島 解放軍

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