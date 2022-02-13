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國防部否認12日有共機進入東沙「領空」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部昨公布有運-8反潛機、殲-11機各1架次、殲-16機3架次進入我西南防空識別區，最靠近東沙的是3架殲-16機。圖／國防部提供
國防部昨公布有運-8反潛機、殲-11機各1架次、殲-16機3架次進入我西南防空識別區，最靠近東沙的是3架殲-16機。圖／國防部提供

媒體報導指稱，有共機昨（12）日進入我東沙「領空」襲擾，民間並側錄下我方戰管驅離共機廣播內容，我方警告共機已進入我「領空」。但國防部今天澄清表示，昨日並無共機進入東沙領空。

東沙島的「領空」定義，是比照本島劃定十二浬領空。

根據民間粉絲專頁側錄12日廣播及航跡記錄，共機12時30分進入我東沙南面，高度5100公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離，內容為「中華民國空軍廣播，東沙南面高度5100公尺的中共軍機注意！你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

但國防部今天否認指出，該批共機並未進入東沙領空。

國防部昨公布有運-8反潛機、殲-11機各1架次、殲-16機3架次進入我西南防空識別區，最靠近東沙的是3架殲-16機。

東沙島 國防部 空軍

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