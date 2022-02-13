共軍軍機擾東沙 國民黨：強烈譴責挑釁傷害和平作為

近來共機擾台情況加劇，昨疑有侵入我國東沙島領空的挑釁行為。國民黨文傳會主委凌濤表示，對於此種運用武力脅迫方式傷害中華民國主權的舉動，國民黨要表達強烈譴責，呼籲中國大陸勿再以挑釁作為升高兩岸對立，應積極交流對話，才能化解兩岸分歧，共同維護兩岸及區域和平穩定。

凌濤指出，南海諸島包括東沙島在內屬於中華民國的領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法的相關權利，不容有任何質疑。而東沙島距離高雄240浬，雖然位於我「防空識別區」(ADIZ)之外，但我早已劃設「領海基線」，外界報導的中共軍機行為倘查證屬實，無論任何理由，已明顯侵犯我空域，確為嚴重挑釁主權，破壞兩岸關係與台海和平穩定。

凌濤說，我國派駐東沙島官兵，係屬海巡執法人員，我們嚴正呼籲中共切勿在東沙島週邊進行軍事行動。對於中共一再運用無人載具、軍機、軍艦等軍武侵擾中華民國領土，我方絕對不能接受。我們相信國軍捍衛國家的決心，也要求政府應對離外島的防務組建及設備進行適切調整。

凌濤表示，有關兩岸政策主張，國民黨的立場相當明確，捍衛中華民國、堅持民主自由的價值；兩岸和平是全台灣人民衷心的期待，對於可能挑起戰爭的任何舉措與作為，台灣人民絕對無法接受。