獨／陸軍將領異動 八軍團指揮官傅正誠調任後備指揮官

陸軍近期將有重要將領的人事異動，陸軍8軍團指揮官傅正誠將調任後備指揮部指揮官，遺缺由陸軍教準部指揮官楊海明接任；陸軍航特部指揮官何啟鎮則將調任陸軍副司令，遺缺由航特部參謀長張台松升任，並佔中將缺。相關人事案將2月16日生效。

此外，未經證實消息指稱，因總統府私菸案扛責卸任總統府侍衛長的張捷，歷職國防大學副校長等多個職務後，傳將發布將調任陸軍6軍團指揮官；原軍團指揮官鍾樹明則接任張捷遺缺，兩人職務「對調」。另傳國防部作計室次長葉國輝將調任教準部指揮官，遺缺由參謀本部作計室處長林文皇升任，並佔中將缺。

歷任參謀本部人事次長的傅正誠，派任8軍團指揮官後，外界原預測他應往重要軍職持續歷練，此次調任已併入全民防衛動員署的後備指揮部任指揮官，不免跌破外界「眼鏡」，有人事鬥爭傳聞，但也有一說稱後備指揮部現正執行提升戰力事宜，動見觀瞻，需要傅正誠從事。

而前總統府侍衛長張捷中將是陸官75年班，108年7月為府隨扈人員購買私菸案引咎扛責卸職，調任陸軍司令部委員，但他本身並未購買私菸，其後即重獲軍方「啟用」，先派任國防部參事，而後又於去年2月接任參謀本部聯七訓練次長，看似可望可往重要軍職管道歷練，但兩個月後在國防部長邱國正召見他後，卻又被發布轉任被視為冷門職缺的國防大學副校長，官途像洗「三溫暖」。若如傳聞真接任6軍團指揮官，將是他卸下總統府侍衛長2年7個月後，終重獲派任重要軍職。

軍方上午證實傅正誠、楊海明、何啟鎮與張台松等將領的人事案，但否認張捷、鍾樹明、葉國輝與林文皇將有調動。

此外，3月1日陸軍政戰有也有人事異動，因應國防部政戰局長簡士偉有意提前離任接任軍友社秘書長，遺缺可望由陸軍司令部政戰主任楊安升任，將接連牽動國防大學政戰學院院長陳育琳接任楊安職務，並將成為首位政戰女性中將，傳這項人事案被視為蔡總統任內重要政績，從國防部到總統府一路「開綠燈」核准；政戰將領因此也將因此有一連串異動，表現備受信賴的國防部軍事發言人史順文可望卸下現職，轉任軍團級單位政戰主任，遺缺傳鎖定陸軍航特部政戰主任王俊傑與陸軍司令部公共事務組長孫立方進行評估。