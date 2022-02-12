屏縣長初選劍拔弩張 周春米分享30年美照

近期社群平台的「敢不敢放至少5年前自己的照片」活動引爆熱潮，吸引大批網友參與。爭取下屆屏東縣長黨內提名初選的民進黨立委周春米也搭上熱潮，在臉書粉絲團上分享30年前大學生時代照片，引發網友熱烈討論，周春米再放5年前會勘屏東榮總大武營區的今昔對比照，並主動邀初選對手莊瑞雄、鍾佳濱一起參與，化解初選劍拔弩張的緊繃氣氛。

周春米表示，看到這活動時，手邊剛好有大學時期的照片，於是突發奇想的參與，沒想到引來那麼多關注；最近初選氣氛黨內有點緊張，但大家終究是好同志也是共同奮戰的夥伴，於是主動邀請2位初選對手共同參與，改變一下緊繃的氣氛。

分享30年前在台大的學士服照片外，周春米再分享5年前會勘屏東榮總大武營區的今昔對比，成了另類的「5年照片挑戰」；周春米笑說，俗話說歲月是把殺豬刀，從照片來看，歲月真的是殺得大家刀刀見骨，看到照片更感嘆回不去了，因此，也希望初選大家不要再刀刀見骨，大家團結為黨，用君子之爭的方式競爭初選。

她說，5年這時間剛好讓她有所感觸，那時剛好在大武營區會勘，請國防部加速將土地交還給屏東縣政府，好興建屏東醫學中心的醫院，現在屏東榮總已經接近完工啟用；5年的今昔變化，讓人看到屏東的進步，相信自己有能力繼續接棒這個屏東縣政的「五年照片挑戰」，繼續用心帶領屏東進步向前。