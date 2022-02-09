共機飛掠馬祖領空 江啟臣：重大國安危機府不抗議？

兩岸關係緊張，但大年初五下午大陸一架民航機掠過馬祖東引防區上空，蔡政府態度卻相對低調。國民黨立委江啟臣晚間在臉書批評，如此重大國安危機，陸軍司令部、國防部，甚至總統府均沒有任何譴責與抗議，讓人匪夷所思。

江啟臣質疑，國安是舉國大事，絕不可輕忽怠慢，但面對首次共機飛越領空，國安高層究竟是將本起事件視為個案，還是如同西南領空侵擾事件般常態化？飛機通過東引上空10餘秒內，國軍部隊做了哪些相關警戒與因應？

江啟臣舉例，事發當下，馬祖空軍雷達站在第一時間是否啟動通報機制，通報馬祖防空飛彈部隊進行追監？馬祖天弓防空飛彈部隊、陸軍防空連是否在第一時間發揮作用？或至少廣播驅離？

江啟臣說，事發至今已數日，面對對岸作為，政府國安高層反應相當平靜，但人民卻是憂心忡忡，兩岸關係不穩，外島鄉親身處戰爭前線，近期是否應提升外島地區的戰備等級？蔡政府應對國人完整說明疑慮，才能安民心。

國防部今晚也發布訊息表示，今天再有5架次共機滋擾我西南空域，空軍隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監應對。