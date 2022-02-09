快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共機飛掠馬祖領空 江啟臣：重大國安危機府不抗議？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國防部晚間發布訊息表示，今天再有5架次共機滋擾我西南空域，空軍隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監應對。圖／國防部提供
國防部晚間發布訊息表示，今天再有5架次共機滋擾我西南空域，空軍隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監應對。圖／國防部提供

兩岸關係緊張，但大年初五下午大陸一架民航機掠過馬祖東引防區上空，蔡政府態度卻相對低調。國民黨立委江啟臣晚間在臉書批評，如此重大國安危機，陸軍司令部、國防部，甚至總統府均沒有任何譴責與抗議，讓人匪夷所思。

江啟臣質疑，國安是舉國大事，絕不可輕忽怠慢，但面對首次共機飛越領空，國安高層究竟是將本起事件視為個案，還是如同西南領空侵擾事件般常態化？飛機通過東引上空10餘秒內，國軍部隊做了哪些相關警戒與因應？

江啟臣舉例，事發當下，馬祖空軍雷達站在第一時間是否啟動通報機制，通報馬祖防空飛彈部隊進行追監？馬祖天弓防空飛彈部隊、陸軍防空連是否在第一時間發揮作用？或至少廣播驅離？

江啟臣說，事發至今已數日，面對對岸作為，政府國安高層反應相當平靜，但人民卻是憂心忡忡，兩岸關係不穩，外島鄉親身處戰爭前線，近期是否應提升外島地區的戰備等級？蔡政府應對國人完整說明疑慮，才能安民心。

國防部今晚也發布訊息表示，今天再有5架次共機滋擾我西南空域，空軍隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監應對。

江啟臣 國安 馬祖 共機擾台

延伸閱讀

批蔡政府開放核食決策民主獨裁 江啟臣：有政府會偷襲

鄭照新任新聞局長 蔡其昌：盧秀燕向韓國瑜、派系妥協

鄭照新任台中市府新聞局長 江啟臣臉書恭喜：適才適所

獨／盧秀燕向江啟臣借將 鄭照新接任台中市新聞局長

相關新聞

共機飛掠馬祖領空 江啟臣：重大國安危機府不抗議？

兩岸關係緊張，但大年初五下午大陸一架民航機掠過馬祖東引防區上空，蔡政府態度卻相對低調。國民黨立委江啟臣晚間在臉書批評，如...

天弓飛彈用陸劣質零件 中科院：已移送司法偵辦、求償

有媒體今報導，國家中山科學研究院研製的天弓飛彈，竟用大陸劣質零件。中科院中午以新聞稿證實，報導所指矽控整流器採購案是20...

部隊鍋 EP50｜解密軍中禁閉室 以前真的像黑牢一樣不見天日？

從前，阿兵哥不乖就關禁閉室。回想「伏地挺身+仰臥起坐+交互蹲跳」套餐，體能訓練+讀佛經書+種菜拔草，一天復一天。28天後讓你三步一喊「以此切記，莫再來」走出禁閉室。 現在禁閉室變悔過室，已經沒有黑牢般不見天日。如今軍隊管教志願役鮮少送悔過室禁閉，軍審軍懲大改版後大多只能送你法辦，等到判決確定，阿兵哥都退伍了…

【新加坡航展】2022飛行表演看點：國軍想買的F-35B、印度版經國號戰機

兩年一度的新加坡航空展將於2月15日至18日，在新加坡樟宜會展中心登場。聯合報數位版預計將派出資深軍事記者程嘉文，親自飛到新加坡航展現場，天天為讀者帶來最新軍事戰機、武器與民航機以及相關軍武資訊的第一手報導。 即日起聯合報數位版也開始一系列的新加坡航空展暖身報導，除了回顧新加坡航展的歷史，也會介紹世界各大航展的特色與發展沿革，還有解密新加坡「星光部隊」與台灣的密切關係，甚至新加坡空軍第一任司令就是台灣人！此外回顧2021年因疫情影響的航空業，在展望2022年時，如何因應客運量大幅衰退、貨運量大幅成長的趨勢？ 第一手的新加坡航展報導、最專業深入的軍武新聞，敬請訂閱鎖定聯合報數位版軍武頻道。

拜登政府出手 二度軍售台灣

美國政府七日宣布，批准售台愛國者飛彈工程勤務案，提供飛彈鑑測等相關設備和服務，總價約一億美元，行政部門已通知國會。這是拜...

為何台灣一定要支持烏克蘭

台灣長年以「美國前線」自居，並在此優越心態下，產生自己理解一切國際事務、洞悉政治運作的幻覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。