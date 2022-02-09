天弓飛彈用陸劣質零件 中科院：已移送司法偵辦、求償
有媒體今報導，國家中山科學研究院研製的天弓飛彈，竟用大陸劣質零件。中科院中午以新聞稿證實，報導所指矽控整流器採購案是2020年8月上網公告招標，去年3月履約驗收時發現承商不法行為，即主動移送司法偵辦，並提告求償。
中科院表示，針對不肖廠商履約變造原廠證明，以陸製品、膺品交貨等不法行為，將嚴格把關，同時建立與原廠聯繫確認機制，以防止類案再生。
但中科院也強調，相關恐影響國安的飛彈零件採購案，於採購驗收時發覺後，即啟動應變機制處理，並未影響武器產製及各項專案任務推動。
中科院指出，採購均以公平公開原則辦理，歡迎國內業者投入國防產業，共同推動國防自主發展；中科院未來將本戒慎恐懼、如履薄冰精神，落實各項安全管控作為，戮力以赴確保各項專案任務如期、如質達成，滿足建軍備戰需求。
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