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美售台1億美元愛國者重鑑測案 被迫為軍火商養駐台技代

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者3型防空飛彈。記者洪哲政／攝影
愛國者3型防空飛彈。記者洪哲政／攝影

美今宣布售我1億美元額度的愛國者飛彈重鑑測費用，解讀內容最大宗的是雷神公司的愛國者飛彈系統技術協助顧問費用。這筆款項是我方向美方低頭的結果，形同藉此作為重新加入美國愛國者飛彈使用國的入會費用。國防部、外交部向美表達「誠摯感謝」，有其背景。

我國各項對美軍購裝備案向來有一筆負擔沉重人員維持費用，但不是養國軍官兵，而是養美方各式軍備商駐台的技術協助顧問代表費用；且美方技代來台多非單身赴任，而是舉家來台，「全家」駐台費用都要我方負擔。舉例而言，我國採購AH-64E阿帕契直升機「天鷹專案」，去年就應結案，但美方提出標餘款項不返還我國，而要求直接投注在技代駐台上，陸軍至今還在與美方周旋，尚未結案。一般認為，投注經費養美軍備商技代駐台是不划算的事。

同樣，愛國者飛彈系統技術協助顧問費用已執行多年，前年雷神公司提出高達1億元的愛國者飛彈系統技術協助顧問費用款項，空軍認為過高，且當年度預算無法支應這筆款項，因而要求雷神調降駐台技協顧問人數與費用，但雷神公司不接受，空軍也強勢未付款項。經雷神一再催款，向美軍投訴此事，事情並曾鬧到美國在台協會試圖向我層峰反應。最後雷神竟取消我愛國者飛彈使用國的資格，不讓我國參加使用國年會，甚至揚言不執行我愛國者飛彈的軟硬體例行升級。

據了解，此案在去年二月國防部長邱國正上任後，在美方壓力下，國防部允諾以分期付款方式償付這1億美元，也就是今天所見美方出售為期5年「以支持參與愛國者國際工程服務計劃（ IESP）和現場監視計劃（FSP）」案。我方分期給付這1億美元，換取重新加回愛國者使用國的行列，並由雷神技代來台執行飛彈系統軟硬體升級案。

愛國者飛彈 美軍 國防部

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