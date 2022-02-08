拜登政府二度批准對台軍售 台國防部：可望3月生效

(德國之聲中文網) 美國國務院周一 (2月7日) 宣布，基於《台灣關系法》，已批准對台灣出售價值1億美元丶為期5年的愛國者系統工程勤務計畫。這也是拜登政府上台後，第二次核准對台灣的軍售。

美國國務院政軍局在一份聲明稿中說，這次軍售將會有助於台灣維持其飛彈密度丶確保台灣的空中作戰戰備能力，以達到區域嚇阻作用。

這次軍售主要是提供支持台灣參與愛國者飛彈工程勤務及飛彈效能鑑測的相關設備與服務，為期共5年，提供的協助包含工程服務支援，以及維持與改善愛國者防空飛彈系統。

美國國務院政軍局也重申，核准這次軍售是為了使台灣的軍隊持續現代化且保持可靠的防御能力，因為這樣的發展符合美國的國家丶經濟與安全利益。美國國務院表示，這批軍售案能有助於提高台灣的安全，並對維持區域政局穩定丶軍事平衡和經濟進步都有幫助。

台灣國防部：軍售可望3月生效

台灣國防部周二 (2月8日) 發布新聞稿表示，美國政府已針對軍售案進行「知會國會」的程序，表示該案有望在1個月後正式生效。此外，台灣國防部還說美國此舉是基於《台灣關系法》與「六項保證」，持續幫助台灣維持足夠的自我防衛能力，所以台灣國防部也向美國政府表示感謝。

台灣外交部也在同日發布聲明，強調這次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第二度的對台軍售，也是2022年的首次對台軍售，此舉充分展現了華府對台灣國防的高度重視，也持續近年來美國對台軍售常態化的政策，讓台灣能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

在去年8月的首次對台軍售案中，拜登政府核准販售台灣40門M109A6自走炮丶20輛M992A2系列野戰炮兵彈藥補給車與一套先進野戰炮兵戰術數據系統（AFATDS），當時的軍售總額是7億5000萬美元。

在去年美國政府宣布對台軍售後，中國外交部也表示，以針對該問題向美國提出嚴正交涉，將根據形勢走向采取正當、必要的反制措施。中國外交部當時也稱美國核准對台軍售的舉動為干涉中國內政、損害中國主權和安全利益，並違背國際法與國際關系的基本准則。

上個月，路透社獨家報導稱美國政府正在尋找方式來加速交付新一代的F16戰機給台灣，藉此來強化台灣回應中國解放軍威嚇的能力。該報導指出，美國政府仍在研議該如何讓洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）能加速交付其所生產的F-16 Block 70戰機給台灣，因為該戰機配備了新性能。

雖然路透社報導稱台灣政府也曾私下請求美國政府能加快戰機交付速度，但美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）接受路透社訪問時表示，該決定取決於美國政府是否將中國帶來的軍事威脅比伊朗與俄羅斯帶來的軍事威脅還大。

(綜合報導)

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