聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登政府二度軍售台灣 鑑測愛國者飛彈服務規模1億美元
美國政府7日宣布，批准售台愛國者飛彈工程勤務案，提供飛彈鑑測等相關設備和服務，估計成本約1億美元（約新台幣27.8億元），行政部門已通知國會。
這是拜登政府第二度宣布對台軍售案。去年8月4日，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元）。
美國國防安全合作局（DSCA）發布新聞稿表示，批准台灣提出的愛國者飛彈工程勤務案，包含工程服務與後續設計維護等，以提升愛國者飛彈系統，該案規模約1億美元；此次軍售項目的主要承包商為雷神公司和洛馬公司，為期5年。
DSCA表示，這項擬議的軍售項目將有助台灣維持飛彈密度，做好執行空中任務準備，台灣可用其來嚇阻區域威脅與強化捍衛家園。
DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。
新聞稿指出，此次軍售有助強化台灣的安全，且有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步；也不會改變該區域的軍事平衡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言