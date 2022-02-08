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拜登政府二度軍售台灣 鑑測愛國者飛彈服務規模1億美元

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐北台愛國者飛彈車組。聯合報系資料照
駐北台愛國者飛彈車組。聯合報系資料照

美國政府7日宣布，批准售台愛國者飛彈工程勤務案，提供飛彈鑑測等相關設備和服務，估計成本約1億美元（約新台幣27.8億元），行政部門已通知國會。

這是拜登政府第二度宣布對台軍售案。去年8月4日，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元）。

美國國防安全合作局（DSCA）發布新聞稿表示，批准台灣提出的愛國者飛彈工程勤務案，包含工程服務與後續設計維護等，以提升愛國者飛彈系統，該案規模約1億美元；此次軍售項目的主要承包商為雷神公司和洛馬公司，為期5年。

DSCA表示，這項擬議的軍售項目將有助台灣維持飛彈密度，做好執行空中任務準備，台灣可用其來嚇阻區域威脅與強化捍衛家園。

DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。

新聞稿指出，此次軍售有助強化台灣的安全，且有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步；也不會改變該區域的軍事平衡。

愛國者飛彈 國務院 和服

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