拜登政府二度軍售台灣 鑑測愛國者飛彈服務規模1億美元

英國女王伊莉莎白二世無疑是全球最有名的君主，享有高聲量同時，待遇未必比得過許多民選元首。英國政府長期陷於財政困窘，過去許多專屬王室的豪華設施，一一成為歷史。兩架36年前購入，曾載著女王飛往世界各地的BAe146客機，今年1月21日汰除。如今英國軍中已經沒有任何皇室專用的飛機。 BAe146擔任女王專機期間，曾有那些著名的旅程？雖屬小型區間客機，卻罕見擁有四具噴射引擎，這種設計有何道理？這種飛機也和我國關係密切。不僅曾在台灣天空飛行多年，甚至1990年代台灣錢淹腳目時期，政府意欲成為航空大國的夢想中，也曾經是戲台上的要角。

2022-02-08 08:00