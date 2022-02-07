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獨／中共近東引防區不明機種曝光 軍方反應恐涉疏失懲處？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
馬祖東引島上空5日下午傳出飛機低空掠過的巨大聲響，北澳民眾檢視頂樓監視器發現，拍到1架機影（如圖）從西引方向低空飛越東引南澳上空。圖／東引民眾提供
馬祖東引島上空5日下午傳出飛機低空掠過的巨大聲響，北澳民眾檢視頂樓監視器發現，拍到1架機影（如圖）從西引方向低空飛越東引南澳上空。圖／東引民眾提供

中共一架不明飛行器5日掠過馬祖東引防區上空。黨政高層今天指出，這架民航機機型是運12，駐地三軍雖曾應變，但恐涉疏失，曝露當地空防恐「毫無防禦能力可言」，將要求檢討懲處。

國防部發言人史順文表示，國軍嚴密掌握敵情動態，並且依相關規定應變處置，戰備作為則會因應敵情持續精進。至於是否涉及疏失懲處，他則表示「並無所悉」。

陸軍東引地區指揮部昨天表示，防區於5日下午2時45分，發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置，全程嚴密監控。軍方指此機為「民用型定翼雙槳飛行器」，但未確切描述所掌握的機種。

黨政高層今天透露，這架飛臨東引島上空的不明飛行機，機型確認為中共運12型機，但確屬民用機，該機自福建一個民用機場起飛，軍方有偵測到，當時曾緊急應變，由低空雷達掌握目標，並由防砲連應變。

黨政高層指出，評估此案駐地軍方是「有疏失、但非毫無反應」，代表中共藉此測試馬祖防禦能力，甚至啟動認知作戰，並發現馬祖空防恐「毫無防禦能力可言」，後續一定會有檢討懲處。

圖為中國海監所屬運12型機。圖／日本統合幕僚監部
圖為中國海監所屬運12型機。圖／日本統合幕僚監部

中共 馬祖 福建

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