採購F-16C/D新機先進彈藥、莢艙備好預算 美卻未首肯

空軍以「鳳揚專案」為名對美採購66架F-16C/D Block 70戰機，同時以「鳳雷專案」為名，編列三百餘億元對美採購機隊所需包括「狙擊標定莢艙」等各式飛彈與莢艙，我方今（111）年就編列鉅額預算要開始投注。但據了解，美方至今卻遲未首肯。

「鳳揚專案」依計畫期程，美方應於明（112）年交2架新機予我方，116年完成66架新機全數交機，而此案彈藥僅附雷射導引炸彈等基本配備，空射彈藥一應俱無。空軍因此另以「鳳雷專案」為名採購新機所需彈藥，爭取包括AGM-158聯合空對地遙攻飛彈（JASSM）、增購「狙擊標定莢艙」(Sniper Advanced Targeting Pod)等4類飛彈、兩款作戰莢艙等裝備，全案今年就開始啟動投入預算，但拜登政府至今未首肯。

其中「狙擊標定莢艙」(Sniper Advanced Targeting Pod)，美已於2018年出售我18具，此次是為新聯隊增購；但包括我方積極爭取的AGM-158聯合空對地遙攻飛彈（JASSM），全案美方至今並未點頭，全案售我價格、數量、品項都仍在商談。但我方先將預算編足，持續爭取。據了解，事涉川普政府事前的「承諾」，拜登政府願不願意買帳的問題。