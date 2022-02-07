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戰時納管高鐵 軍方修法受「聯合運輸指揮處」指揮

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部近日進一步預告將修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，進一步規定在國家面臨戰爭時，國軍為實施動員成立「聯合運輸指揮處」，台灣高速鐵路股份有限公司依法須接受指揮協同管制。圖／台灣高鐵公司提供
國防部近日進一步預告將修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，進一步規定在國家面臨戰爭時，國軍為實施動員成立「聯合運輸指揮處」，台灣高速鐵路股份有限公司依法須接受指揮協同管制。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵」在台灣面臨戰爭動員時將協助軍事運輸，法已有明文。國防部近日進一步預告將修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，進一步規定在國家面臨戰爭時，國軍為實施動員成立「聯合運輸指揮處」，台灣高速鐵路股份有限公司依法須接受指揮協同管制。

「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」第12條原規定，戰時編成的「聯合運輸指揮處」依軍事運輸需要，將協同管制台鐵實施鐵路運輸作業，現在將高鐵也納入戰時動員軍事運輸的納管單位。依第六條規定鐵路運輸管制權責，將高鐵納入，以符實需。

預告修正的「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」第12條規定：聯合運輸指揮處，依軍事運輸需要，協同管制台鐵「及高鐵」實施鐵路運輸作業，並負責協調交通機關搶修遭破壞之鐵道及設施。

此法第6條「鐵路運輸管制權責」，原即將台鐵與高鐵納入動員時須配合軍事運輸管制，高鐵負責高速鐵路運輸輸具整備作業。新草案則特別將高鐵納入動員時編成的「聯合運輸指揮處」協同管制對象。台灣高速鐵路股份有限公司也簡稱為「高鐵」。

國防部、交通部與內政部2019年4月即已共同檢討修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，為增加在戰時機動性，已將台灣高速鐵路納入動員體系中，屆時依法必須配合軍事運輸及協助整備作業，修正條文已正式通過。此次修法進一步確認在動員整備中，高鐵公司戰時動員期間必須納入「聯合運輸指揮處」協同管制對象。

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