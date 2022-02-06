馬祖東引共機凌空 機影激似中國海監運十二

馬祖東引上空昨有不明飛機近距凌空，陸軍司令部今天表示，目標是一架民用型定翼雙槳飛行器。經網友比對監視器錄下機影，推測可能是中國海監航空編隊的運-12飛機，甚至是較新型的新舟-60型機。

東引島昨（5）日下午2時40分左右，上空傳出飛機低空掠過的巨大聲響，北澳民眾檢視頂樓監視器拍到1架機影從西引方向低空飛越東引南澳上空，迅速向東飛去。

陸軍今天表示，這架民用型定翼雙槳飛行器在短暫進入防區上空後即離開，期間防區全程均有嚴密監控。陸軍雖未說明不明機型號。

有網友比對民眾監視器錄下的機影，推測機型極似中國海監航空編隊的運-12飛機或新舟-60型機，兩型機都有空中測量性能。但軍方對相關說法没有評論。