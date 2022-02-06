快訊

積雪最深逾1公尺！北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

開工日地牛翻身！宜蘭南南東方7:52發生規模4.2地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍新式教召3月舉行 報到快篩陽性就解召

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍即將於3月首度實施新制14日後備軍人教召，首波由陸軍六軍團206旅負責示範。而因應疫情，全民防衛動員署規劃，教召人員300人以下將提供新冠肺炎快篩，若為陽性反應，就立即解召。本報資料照片
國軍即將於3月首度實施新制14日後備軍人教召，首波由陸軍六軍團206旅負責示範。而因應疫情，全民防衛動員署規劃，教召人員300人以下將提供新冠肺炎快篩，若為陽性反應，就立即解召。本報資料照片

國軍即將於下個月首度實施新制14日後備軍人教召，首波由陸軍六軍團206旅負責示範。而因應疫情，全民防衛動員署規劃，教召人員300人以下將提供新冠肺炎快篩，若為陽性反應，就立即解召。

針對新制教召，承辦單位目前仍在密切觀察疫情發展，全民防衛動員署每月舉行兩次跨部會會議，而國軍本身目前疫苗覆蓋率達九成，有五例通報不適，但都沒有重症反應。本身執行任務評估沒有問題。

國防部目前在全國有九處營區提供給中央機關作為集中檢疫所，包括桃園市八德區的興豐營區、宜蘭圓山鄉的敬業新村、桃園楊梅區的雙連坡營區、新北市林口區的大崗營區、新竹縣湖口鄉湖口營區、彰化縣埤頭鄉埔尾營區、高雄市燕巢區鳳雄營區、台南市新化區知義營區、嘉義市大林鄉精忠營區。檢疫能量沒有問題。

官員表示，3月舉行首度新式教召，首波將在北部桃園蘆竹沿海戰術位置舉行，計畫實施野宿等措施，由於桃園疫情受到關注，軍方也在觀察後續發展，滾動調整作法。基本上後備軍人報到後前，都會實施快篩，若為陽性反應，就立即解召，並按防疫規定步驟通報衛生單位處理。

桃園 教召 疫情

延伸閱讀

台中3自主快篩陽性已2人確定PCR陰 剩1人晚上有結果

桃園市政府行政大樓3700名員工 明天上班前須完成快篩

明天要上班 桃園民眾赴採檢站快篩求安心開工

3月新式教召野宿玩真的 打靶得從野外行軍去靶場

相關新聞

少校為求延役都跪了 去年這兵科申請延役獲准掛零

年金改革造成退伍軍人年俸額度減少，眾多校尉軍官服務期滿積極申請「延役」，以延續職業生涯，甚至曾因此爆發少校在總統府前下跪求延役事件。

陸無人機飛東引？軍方：小型民航機

馬祖東引島前天疑似有中國大陸飛機低空飛過，低飛程度讓當地民眾覺得「好像快要失事」，這是首次有不明飛機掠過東引。東引鄉長林...

馬祖東引共機凌空 機影激似中國海監運十二

馬祖東引上空昨有不明飛機近距凌空，陸軍司令部今天表示，目標是一架民用型定翼雙槳飛行器。經網友比對監視器錄下機影，推測可能是中國海監航空編隊的運-12飛機，...

中共無人機入侵東引空域？陸軍查清目標是這型機

針對馬祖東引上空昨有不明飛機近距凌空，陸軍司令部今天表示，目標是一架民用型定翼雙槳飛行器，在短暫進入防區上空後即離開，期...

不切實際意識形態讓台灣須不停買軍火 是台灣社會的悲哀

美國向全世界傾銷軍火產品，台灣對美採購軍火居全球排名第6，卻是採購美國軍火前10名當中，面積最小地區，買了那麼多的軍火，有人或者以為兩岸情勢兵凶戰危，當然要多買軍火，過高的軍事採購，預告了未來10年20年無止盡的後勤維護費用水漲船高，最終可能拖垮台灣財政。

陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身份 海軍不評論

一位署名goon___up網友日前在IG貼出一段影片，顯示一群陸戰隊員在某山區進行槍射擊訓練，貼文雖指這些陸戰隊員為Ta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。