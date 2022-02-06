國軍新式教召3月舉行 報到快篩陽性就解召

國軍即將於下個月首度實施新制14日後備軍人教召，首波由陸軍六軍團206旅負責示範。而因應疫情，全民防衛動員署規劃，教召人員300人以下將提供新冠肺炎快篩，若為陽性反應，就立即解召。

針對新制教召，承辦單位目前仍在密切觀察疫情發展，全民防衛動員署每月舉行兩次跨部會會議，而國軍本身目前疫苗覆蓋率達九成，有五例通報不適，但都沒有重症反應。本身執行任務評估沒有問題。

國防部目前在全國有九處營區提供給中央機關作為集中檢疫所，包括桃園市八德區的興豐營區、宜蘭圓山鄉的敬業新村、桃園楊梅區的雙連坡營區、新北市林口區的大崗營區、新竹縣湖口鄉湖口營區、彰化縣埤頭鄉埔尾營區、高雄市燕巢區鳳雄營區、台南市新化區知義營區、嘉義市大林鄉精忠營區。檢疫能量沒有問題。

官員表示，3月舉行首度新式教召，首波將在北部桃園蘆竹沿海戰術位置舉行，計畫實施野宿等措施，由於桃園疫情受到關注，軍方也在觀察後續發展，滾動調整作法。基本上後備軍人報到後前，都會實施快篩，若為陽性反應，就立即解召，並按防疫規定步驟通報衛生單位處理。