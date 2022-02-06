國內組裝瓜代「國防自主」 HF通信機換裝被指降規以求

國防部編列48億元，109年起由海軍統籌建案辦理三軍包括資通電軍、全動署的「國軍HF（高頻）通信機換裝案」，全案委由中科院承製，號稱「國防自主」，預計114年完成產製與換裝，軍方要求中科院須於今年5月底前完成第一套通信機產製與人員訓練計畫書。但此案遭披露，不但僅是拿國外產品進行「組裝」，且刻意降低規格，恐讓國軍未來在戰場持有低於國際等級效能的裝備。

國防部表示，此案所籌建「國軍HF（高頻）通信機換裝案」，可執行遠距作戰指揮管制通訊，提供轄管部隊指管制命令反情資傳遞能力，確保高頻語音／CW通達率與保密性，強化各單位協同作戰與跨區增援的指揮管制效能。此案預計今（111）年5月31日前須完成第一套通信機產製與人員訓練計畫書。

國民黨立委陳以信等人在審查預算時即曾發現，根據中科院標單顯示，此案採購主裝備金額僅12億3364萬元，佔全案預算四分之一，其他預算用途不明。且此案遭投訴，此案於招標過程中，投標廠商招標規範、資格門檻要求一改再改，執行延宕。

知情人士指出，此案要求HF高頻無線電機目前僅要求需具2G、 3G的自動鏈結建立(ALE)功能；HF無線電機的自動鏈結建立功能的站台總表要求至少20個站台；頻率總表則僅要求至少可設定100組頻道。

知情人士表示，按國際潮流，為利未來聯合作戰運用的互通及相容性的安全考量，要求廠商概念驗證階段提供的HF高頻無線電機樣機，模組應具備美國聯邦JITC國際認證產品，以確保未來生產品能達到JITC國際標準等級；目前此案要求HF無線電機的自動鏈結建立功能的站台總表，也應修訂為至少50個站台為宜，考量實際戰場環境及電子戰需要，也應律定至少500組頻道，以應實際作戰環境的需要，避免遭受干擾。

知情人士質疑，此案號稱國內自製，其實是大部份都是「國內組裝」，目前此案規範有刻意降低標準讓非國際JITC認證等級產品護航，明顯屬於「降規」標準。恐讓國軍未來在戰場持有低於國際等級效能的裝備。

知情人士說，另在跳頻功能方面，中科院要求廠商提供介面供中科院修改跳頻邏輯，一般跳頻功能提供可修改跳頻的頻寬、跳率，如中科院希望修改跳頻邏輯，廠商應提供相關介面資料供該院自行研發整合，而非將該院的跳頻邏輯需求全由廠商開發。

但中科院資通所今日澄清表示，「國軍HF（高頻）通信機換裝案」，非僅為通信機採購，預算計畫內容尚包含各式船艦、車載及固定陣地、安裝整合工程及後勤維修能量與人員訓練等，全案經費均依軍種需求精算評估編列。相關規格均依軍種整規書及委協書訂定，無降規之情事。

中科院表示，鑑於國內目前尚沒有研製成熟HF通信機，為能落實國防自主，扶植國內通信產業，承商必須符合35%國內製造之要求，非外傳僅為國內組裝；另此案關鍵的跳頻邏輯均為中科院開發後置換使用，以確保通信保密安全及抗干擾能力。