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馮世寬突發心臟疾病 三總、北榮昨緊急動員穩住病況
退輔會主委馮世寬昨日身體不適送醫，經緊急動員三軍總醫院和台北榮民總醫院醫師團隊，穩住馮世寬的狀況。
馮世寬昨晚傳出因心臟衰竭併發肺水腫，一度插管急救並住進三軍總醫院加護病房，緊急置放心臟血管支架手術。
退輔會今日發出新聞稿表示，馮世寛於昨日晚間用餐時，忽感身體不適，經自行前往三軍總醫院檢查與治療後，身體狀況恢復情形良好。
退輔會進一步指出，馮世寬目前在三軍總醫院醫護人員悉心照護下，已獲得妥善治療。
據指出，馮世寬心臟病史在北榮、三總都有診療紀錄，昨晚事發後馮被就近送三總急診，由三總院長王智弘動員醫療團隊因應，馮世寬在北榮的主治醫師、心臟內科主任林彥璋也第一時間趕赴三總，連夜共同完成醫療任務。馮世寬目前情況穩定。
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