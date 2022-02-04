退輔會主委馮世寬住院一度插管 所屬轉達：一切尚好

退輔會主委、前國防部長馮世寬昨(3)日晚間傳出因心臟衰竭併發肺水腫，一度插管急救並住進三軍總醫院加護病房。退輔會政務副主任委員李文忠今天表示，馮昨晚進行置放心臟血管支架手術，已拔掉呼吸器自主呼吸，狀況很好。

76歲馮世寬傳出是昨晚被送進三軍總醫院急診室，傳為用餐到一半感到不適。馮世寬長期有心臟病史，部分在榮總診治，近年則都在三總接受治療。過去即曾因病考慮休息，但總臨危受命接任職務，持續操勞。

根據了解，馮世寬是心律不整導致心臟衰竭，還引發肺水腫，確實一度危急，需插管治療。但手術之後恢復良好，不用插管，在加護病房觀察中。

退輔會政務副主委李文忠今天受訪說，馮世寬昨天進行置放支架手術，過程非常順利，正在加護病房觀察，目前已可拔掉呼吸器自

主呼吸，目前狀況非常好。

李文忠特别表示，馮世寬目前需要休養，馮特别向同仁與外界呼籲不需前往探視。

針對馮的病況，退輔會上午表示，目前一切尚好，馮還要求轉達感謝外界關心的訊息。

馮世寬自卸任國防部長、接任國防安全研究院董事長後，因退輔會主委邱國正調任國安局長，當時傳有中將退將爭取接任遺缺，但會內堅持須按往例由退役上將出任，蔡政府因此特別再安排身體已長期就醫監控的馮世寬接任現職。而馮世寬在現職勤於走訪各地榮家基層，堅持退伍軍人尊敬兩蔣傳統，在立法院答詢不卑不亢，素孚退軍眾望。此次入院會否產生內閣微調，或與國防部三月可能的將領異動連動，需要觀察。