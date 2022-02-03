海巡執法實務封印火箭彈 強力水砲能將悍匪打下水

海巡署安平級巡防艦過去曾被內部質疑舷高不利執法，且雙船體造型恐不耐冬季惡劣海象。但甫成軍服勤的安平級淡水艦大副江靖杰受訪表示，根據此艦近期在北方海域服勤經驗，淡水艦在北方海域六至十級浪高的惡劣海象下，「以人員操船技術克服船舶型態」，仍可勉力執行救生救難與驅離越界外國漁船任務。

海軍出身的海委會主委李仲威在擔任海巡署長任內，按國安會指示以「平戰轉換」為考量，主張按精進型的沱江艦藍圖，打造十二艘新一代的海巡艦。但沱江型艦不但舷側高聳，且都是軍艦設計，尤其此艦在海軍原有不耐風浪的傳聞，既被質疑不利救生救難任務，還惡劣海象，也恐影響出港頻率。

一般而言，台海秋冬之際，海象平均風力多為六至七級、陣風九級，一般大型艦艇皆能順利馳赴現場執行救生救難或越界驅離等任務；任務報停海象則為平均風力七至八級、陣風十級，視現場海象為準。

淡水艦於去（一百一十年）年十月成軍服役，以台北港為母港，職司執行西北海域、北方三島與台日重疊海域救生救難與護漁任務，每年四月至七月鮪魚魚汛期，置重點於台日漁業協議適用之「倒三角形海域」，派遣巡防艦巡弋；每年九月至翌年二月為萬里蟹產季，全天候採一艦一艇部署，並視海域現況機動調整巡護區域。目前已挺過冬季西北海域的執勤任務，並有實際取締越界大陸漁船的「戰績」。

海巡七百五十噸級的淡水艦在冬季惡劣海象下的服勤能力，官警透露，淡水艦左右橫搖幅度小，但船體回正速度快，所以前後晃動頻率仍然比較高。江靖杰受訪也表示，淡水艦去年十月廿八日成軍以來，執行西北海域、北方三島與台日海域護漁救難任務，都沒有問題，以人員操船技術克服船舶型態，該艦「在六、七、九甚至七、八、十級海象下，還是可以勉力而為，驗證沒問題」，他說，「六、七、九級浪在冬天的北方海域是一般常態，淡水艦救生救難或驅離大陸漁船都沒有問題」。

現場檢視，淡水艦配備有小型救難艇，可用於海上登檢與救生救難，而舷側也能開艙吊放攀爬繩梯。