海巡國安艦加裝火箭彈 執法不掀砲衣封印威力象徵

海巡「安平級」淡水艦是海巡署甫成軍的新銳「平戰轉換」艦，艦上配備的鎮海火箭彈系統全時段滿載四十二聯裝火箭出海執法，驅離越界大陸鐵殼漁船。惟憚於兩岸敏感，海巡艦艇官警對具有殺傷力的武器系統如履薄冰，執法時砲衣不掀，武器操控台也以防水布包覆，謹守國家安全份際，驅離仍以強力水砲為主。

海巡署現已有三艘七百五十噸型的安平級艦服役，總計將興建十二艘。以台北港為母港的淡水艦，日前首度開放媒體登艦拍攝。但對於艦上「平戰轉換」的「國安裝備」，包括戰時計畫加裝雄二、雄三飛彈的船舯彈倉、戰情室與兩座武器遙控台，海巡署仍堅持「僅能目擊，不能紀錄」。

淡水艦配備雙管二零機砲塔及鎮海火箭彈系統，中科院特別在駕駛台左右兩側設立個別的操控台，讓艦上火力班海員在駕駛艙內即可分別操作這兩項火砲裝備，進行追瞄射擊。而駕駛台下方內艙設有戰情室，平戰轉換時將由國防部派員架裝「移動式CIC(Combat information center)」，該艦已預留所需接口，可統合艦上雷達、熱顯像及武器系統等功能，並與海軍聯成指管系統構連。這套系統須耗資卅二餘億元，編列海空戰力提升特別預算支應。

近距查看，淡水艦艏的鎮海火箭彈武器系統，採四十二聯裝，迴旋可涵蓋艦首一百六十五度射角，有效到最大射程達五千至八千公尺，彈藥庫就位於火箭彈基座下方。艦艉零一甲板上的雙管二零機砲遙控砲塔，最大射速每分鐘一千兩百發，每次可裝填四百發，有效射程為兩千公尺，最大射程則為三千公尺，槍塔的俯仰角達到負十五到正七十度，理論上也能接戰如直升機等低空威脅目標。

淡水艦每次出海的執法航程，兩項主力武器彈藥都滿載，但裝備都不掀砲衣，甚至加裝避免觸動敏感，駕駛台兩座武器操控台，平時也以防水布緊緊包覆。若須動用，須臨時由火力班至甲板解開砲衣。如鎮海火箭彈，要在海上實施裝彈作業，自基座下方的彈藥庫取出二點七五吋的火箭彈，每一單元六發，人工一一裝填。

安平級巡防艦配備的火砲系統，名之曰「執法」所需，但探究官警心目中，仍視為「平戰轉換」的一環，不輕易動用。執法時縱使滿載強大火力，但始終以艦艏的強力水砲作為最終驅離手段。

要動用二零機砲或火箭彈，海巡多次研修法令，依法需符合兩個狀況：其一是艦艇遭受武力危害或脅迫；其二則是追捕在我海域犯下海盜、殺人或走私槍械、毒品等重大犯罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時。而且開砲前須奉海委會主委核准，艦上熱像儀系統可持續照明威脅目標，將海上狀況即時傳回海巡署鎮海機房，供高層研判下令。