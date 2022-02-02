影／《軍情站》海陸AAV7涉水爬坡秀全地形專越能力

海軍陸戰隊目前擁有的90輛AAV7兩棲突擊車，除了擔綱國土規復作戰的登陸任務，同時也時常在夏季汛期時，支援淹水區域的救災工作。農曆年前位在高雄左營的陸戰隊登車大隊持續加強戰備，演練AAV7突擊車駕駛訓練時最具特色的「沙灘困難地形與泛水後水際線陸上駕駛」科目。由於AAV7在戰時進行登陸搶灘，需要從兩棲登陸艦卸載，泛水前進至灘岸登陸，中途要進行水域與陸上的運動轉換，因此AAV7突擊車的駕駛不單是要具備陸上的駕駛能力，也必須具備水上的操舟技能，才能在浪頭上、潮流下穩定朝著登陸區移動。

除了可以泛水，AAV7的履帶設計，相對輪型車輛具備更強的困難地形穿越能力，在左營桃子園沙灘的訓場內有一處好漢坡，分別為高度3公尺坡度20度、以及高度6公尺坡度50度的2個坡道，為訓練AAV7駕駛穿越障礙地形使用。大角度的上下坡除了視野限制，身體與心理不確定的感受都會給駕駛的信心與技術不小的考驗。密集而高強度的訓練，除了確保官兵救災時能安全地在狹窄的災區淹水道路中通行，更重要是在戰時的規復支援作戰中，可以順利的遂行任務。