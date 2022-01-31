快訊

高雄燒不停！今新增17例本土、38例境外移入 無死亡個案

海軍設置自動化無人雷達站 明年首批裝備交裝

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍雷達站人員在雷達本體附近操作裝備，面臨敵軍飛彈攻擊的威脅。圖為三芝雷達站。圖／海軍資料照
海軍雷達站人員在雷達本體附近操作裝備，面臨敵軍飛彈攻擊的威脅。圖為三芝雷達站。圖／海軍資料照

台灣承受共軍第一擊時，海軍雷達站勢成為共軍反幅射飛彈攻擊目標，海軍因此規劃委由中科院研發無人守值自動化雷達系統，明（112）年將完成包括3套雷達性能提升、產製中程機動雷達車組1套、機動型誘標主控器1套及微波通訊機18套等裝備。

海軍以「明遠計畫」為名執行「海洋監偵能量整體提升案」，規畫建造3座「雷達情資整合中心」，靈活運用遙控或轉移雷達站雷情資訊及備援。海軍曾在立法院公開表示，為降低雷達站遭敵飛彈攻擊時人員損傷的風險，決定設置無人守值自動化雷達系統。

海軍表示，海軍各地陸岸、高山雷達站雷達系統，均已服役超過20年，且考量共軍近年已具備反輻射飛彈及精準武器攻擊能力，研判台灣遭受首波攻擊時，海軍雷達站就是首要目標。

海軍進一步表示，為強化雷情系統整合能力及戰時存活率，海軍計畫籌建雷達情資整合中心，配合各雷達站裝備性能提升，建置雷達遠端遙控設備及雷達情資整合系統，希望以自動化系統降低原配置各雷達站作業人力，統合調整至雷達情資整合中心值勤。

海軍強調，自動化雷達系統設施仍須具備抗炸能力，確保戰時存活率。

「海洋監偵能量整體提升案」由中科院承製，官員披露，全案已於去（110）年完成委製協議書簽署，現已完成全數11項合約文件提交與審核，確認海軍雷達情資整合系統自動化的需求，今（111 ）年度依協議書展開系統整合，計劃明年完成包括3套雷達性能提升、產製中程機動雷達車組1套、機動型誘標主控器1套及微波通訊機18套等裝備。

海軍 雷達站 情資

延伸閱讀

犯中科院「天條」拿陸貨詐上億 檢斥廠商視國防如敝屣

海軍新建全台魚叉飛彈陣地發包 四月後起跑

海軍更新艦艇方陣快砲 對美採購分軍購商售雙胞

美軍F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

相關新聞

獨／增程雄二E量產 國軍建構陸目標「高精度地貌模型」

國軍編列特別預算，投入生產遠距打擊所需的「雄昇飛彈系統」，並以「鵬輿專案」為名建立共軍犯台重要軍政指揮機構、軍備陣地的「...

海軍設置自動化無人雷達站 明年首批裝備交裝

台灣承受共軍第一擊時，海軍雷達站勢成為共軍反幅射飛彈攻擊目標，海軍因此規劃委由中科院研發無人守值自動化雷達系統，明（11...

憲兵採購國貨手槍卻搭配舶來品指標器 原因曝光

國軍部隊全面換裝T75K3手槍，第二階段由職司中樞防務的憲兵指揮部統一建案採購，但槍隻配備的雷射指標器，憲兵考量保固和「...

新冠疫情肆虐 空軍救護隊飛官須著防護服操駕直升機

空軍救護隊執行山、海難、空難、緊急傷（病）患後送等任務，空軍救護隊隊長張登峻上校表示，在疫情期間，救護隊員執行救援任務須...

拓展防衛縱深／雄昇飛彈增程 深入對岸目標

國軍編列特別預算，投入生產遠距打擊所需的「雄昇飛彈系統」，以「鵬輿專案」為名建立共軍犯台重要軍政指揮機構、軍備陣地的「高...

影／《軍情站》不顯眼卻很重要 揭密松山機場防砲陣地

國內除了桃園與高雄小港國際機場為純民用機場，其餘機場都是軍民合用機場。其中松山機場更是唯一一座軍民合用的國際機場，同時也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。