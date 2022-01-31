海軍設置自動化無人雷達站 明年首批裝備交裝
台灣承受共軍第一擊時，海軍雷達站勢成為共軍反幅射飛彈攻擊目標，海軍因此規劃委由中科院研發無人守值自動化雷達系統，明（112）年將完成包括3套雷達性能提升、產製中程機動雷達車組1套、機動型誘標主控器1套及微波通訊機18套等裝備。
海軍以「明遠計畫」為名執行「海洋監偵能量整體提升案」，規畫建造3座「雷達情資整合中心」，靈活運用遙控或轉移雷達站雷情資訊及備援。海軍曾在立法院公開表示，為降低雷達站遭敵飛彈攻擊時人員損傷的風險，決定設置無人守值自動化雷達系統。
海軍表示，海軍各地陸岸、高山雷達站雷達系統，均已服役超過20年，且考量共軍近年已具備反輻射飛彈及精準武器攻擊能力，研判台灣遭受首波攻擊時，海軍雷達站就是首要目標。
海軍進一步表示，為強化雷情系統整合能力及戰時存活率，海軍計畫籌建雷達情資整合中心，配合各雷達站裝備性能提升，建置雷達遠端遙控設備及雷達情資整合系統，希望以自動化系統降低原配置各雷達站作業人力，統合調整至雷達情資整合中心值勤。
海軍強調，自動化雷達系統設施仍須具備抗炸能力，確保戰時存活率。
「海洋監偵能量整體提升案」由中科院承製，官員披露，全案已於去（110）年完成委製協議書簽署，現已完成全數11項合約文件提交與審核，確認海軍雷達情資整合系統自動化的需求，今（111 ）年度依協議書展開系統整合，計劃明年完成包括3套雷達性能提升、產製中程機動雷達車組1套、機動型誘標主控器1套及微波通訊機18套等裝備。
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