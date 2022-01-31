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憲兵採購國貨手槍卻搭配舶來品指標器 原因曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍T75K3手槍。圖／青年日報提供
國軍T75K3手槍。圖／青年日報提供

國軍部隊全面換裝T75K3手槍，第二階段由職司中樞防務的憲兵指揮部統一建案採購，但槍隻配備的雷射指標器，憲兵考量保固和「獲得較優產品」，選擇向國外獲得，未循例「使用國貨」向製槍原廠軍備局205廠採購。

陸軍司令部第一階段為三軍統一建案採購T75K3手槍，槍上雷指器仍向國防部軍備局205廠採購，但憲兵建案時，卻決定以商購方式向國外採購，形成國貨手槍配舶來品指標器，引發質疑。

憲兵解釋，陸軍司令部第一階段採購手槍時，指標器確由軍備局第205廠承接，委由國內製造廠商統包獲得。但經憲兵分析各項委商、委製價格後，決定指標器以委商採購為主，如此可使憲兵獲得較優的產品。

憲兵同時表示，向國外採購的指標器廠商保固期均為5年以上，但軍備局僅能提供1年保固。考量後勤因素，因此決定對外採購。

而外傳T75K3手槍單價高於國安局對外採購的克拉克G19手槍，憲兵則披露，國安局採購G19手槍單價2萬2千元，K3則為2萬3千800元，每把只貴1800元，但採購K3是秉採用國造裝備理念，後續裝備維保便利，可有效提升作戰效能。

憲兵 國安局 陸軍

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