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新冠疫情肆虐 空軍救護隊飛官須著防護服操駕直升機

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海洋是空軍救護隊員們訓練場域。圖／軍聞社
海洋是空軍救護隊員們訓練場域。圖／軍聞社

空軍救護隊執行山、海難、空難、緊急傷（病）患後送等任務，空軍救護隊隊長張登峻上校表示，在疫情期間，救護隊員執行救援任務須克服穿著防護服的不適與不便。

軍聞社今日報導，空軍救護隊另稱「海鷗部隊」，民國41年12月1日由嘉義直升機分隊改編而來，43年7月1日配合軍事需要，擴編為空軍救護中隊，72年8月1日更改部隊番號為空軍救護隊，隸屬空軍第四聯隊管轄，運用現有S-70C、EC-225、UH-60M等三型機，執行各項救援任務。

救護隊執行任務時，原則上以5人一組，包括正駕駛、副駕駛、機工長與航空救護士2名，會依任務困難程度或救難情形調配人員，目前救護隊除了配屬在空軍嘉義基地外，另也在臺北松山基地、臺東志航基地各分配1架直升機待命，期能在最短時間出動救援。

空軍救護隊出動救援地點，常是交通工具不易到達之處，如高海拔山區、海上等險惡環境，以水域救援為例，一旦接獲搜救命令後迅速抵達救援現場，隊員必須評估環境，如傷患處於海上或暴漲溪流等不安全環境，則先以高空吊掛方式接近遇難者，透過吊圈、吊籃等工具，協助傷患脫離現場；返回機艙後，立即評估傷患狀況，提供緊急醫療，直到降落後與當地救護車交接，完成任務。

張登峻表示，單位於民國110年榮獲國軍模範團體，而在這段疫情期間，除醫護人員與擔任清消的化學兵部隊需要穿著防護服，救護隊員執行任務時，無論是機上作業還是救援民眾，都必須克服身穿防護服的不適與不便。

空軍 直升機

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