獨／增程雄二E量產 國軍建構陸目標「高精度地貌模型」

國軍編列特別預算，投入生產遠距打擊所需的「雄昇飛彈系統」，並以「鵬輿專案」為名建立共軍犯台重要軍政指揮機構、軍備陣地的「高精度地貌模型（DSM）」，更新射程延長的攻陸飛彈攻擊目標資料庫，以供向外拓展防衛空間，達成延伸防衛縱深的源頭反制作為所需。

對此，空軍司令部昨日表示，空軍依作戰需求建置武器裝備，經立法院預算審查過後，始依法執行，以滿足防衛需求；針對報導內容，沒有評論。

立法院三讀通過執行的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」中，編列一百七十億元額度，計畫今（一百一十一）年起至一百一十四年，建構「雄昇飛彈系統」。外界咸推測，這項系統就是服役多年的雄二E攻陸巡弋飛彈系統，但屬「增程型」，射程從原六百公里增加為一千兩百公里，可更深入涵蓋大陸內地軍事目標。國防部對此未曾否認或承認。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲昨日表示，這項射程不只能涵蓋共軍東部戰區及指管中心，已能深入共軍中部戰區。符合國防部一百一十年國防報告書揭示「面對中共區域拒止、反介入及三棲快速多點犯台能力日趨完備，國軍將在既有濱海與灘岸防衛戰力基礎上，向外拓展防衛空間，達成延伸防衛縱深與戰略持久目標」。

雄二E屬次音速彈種，以低空姿態隨地貌飛行，精準打擊特定軍經目標，除需GPS導航外，還需輸入通往目標途徑沿途地貌的「高精度地貌模型（DSM）」，教飛彈「認路」。服役十餘年雄二E飛彈，除需更新地貌外，也因新彈射程延長整整六百公里，必須建構擴大射程面積內共軍重要目標、陣地沿途的地貌、特殊辨識標的與目標本身構型。

據透露，空軍為防空暨飛彈指揮部所屬特種飛彈，以「鵬輿專案」為名，配合雄昇飛彈系統在一百一十四年量產完成，在一百一十五年完成系統所需的「高精度地貌模型（DSM）」，更新所轄彈種打擊國軍所選定反擊共軍重要目標時進陸後的沿途地貌。