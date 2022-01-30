3月新式教召野宿玩真的 打靶得從野外行軍去靶場

國軍將在3月實施首波訓練期程14天的新制教召，課程備受矚的全程野宿，負責實施的陸軍206旅規劃出「舍營」、「宿營」、靶場野宿等多種方案，屆時將在桃園蘆竹一線多個戰術位置實施。

後備部隊新制教召實施野宿受到網友與後備軍人關注，支持與反對各持己見。

目前曝光者教召課程，集中在陸軍後備部隊，事實上海、空軍3月也有新制後備教召要實施，空軍由後備警衛第三營第一連於台中清泉崗基地實施，由三聯隊執行；海軍則有657名後備軍人接受教召，課程還在規劃安排中。

3月上旬實施首波新制教召，將驗證在戰術位置實施野宿與訓練，負責執行首次示範的陸軍206旅，規劃屆時後備部隊野宿的「舍營」或「宿營」地點，在6軍團協助下已規劃在蘆竹等多個地點實施，現正待上級年後裁示、逐級修正。

3月上旬實施的14日後備軍人「新制教召」，國防部全民防衛動員署已寄發通知。國防部已下達指示，今年首次新式教召，選定由陸軍步兵206旅執行，同時將駐地在新竹關西的部隊「前推」至在桃園周邊地區的戰術位置實施報到與訓練，並進行「全程野宿」科目全軍示範。該單位刻正調集後備軍人野宿所需帳篷、炊具，進行野宿地點勘察與協調。

據指出，這波新制十四天教召，後備部隊「全程」不會待在既有營區中，而是採取野外宿營方式實施，部隊要打靶就從宿營地行軍至靶場實施，主事單位在十四天期間分別規劃野地搭帳篷的「宿營」，或商借民間活動中心、廟宇的「舍營」，也可依課程所需，在靶場周邊宿營。

此外，官兵三餐也規劃有野炊課程，或部隊中央廚房供應等多個方案，將交由國防部裁示。而執行首波新制14天教召野外宿營的地點，目前擇定在桃園蘆竹一線多個戰術位置實施。

此次新制教召示範動見瞻觀，據悉國防部屆時將安排國內外記者團現地採訪。