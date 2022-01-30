他怨教召全程野宿太硬 鄉民2派激戰：平常露營不是很開心？
國防部日前宣布全新教召制度為年年施訓、每次14天，將會安排官兵住帳篷，實施「全程野宿」，被選中的單位官兵還要全程睡帳篷、野炊，引發PTT鄉民熱議，網友怒批「全世界嘲笑的訓練方式，都2022了還在教人野炊」，不過也有人認為「平常露營不是煮得很開心？教召就毛一堆」。
日前有網友在PTT指出，一般民眾根本不具備野炊技能，且在被召來的情況下，不爽學習的動力不會太好，這樣搞得大家都不爽煮，大家都沒飯吃，最後還不是得讓「單位派現員煮給召員吃」，不然第一天就辦不下去了。
對此，PTT鄉民分兩派熱議，有人認為這種訓練方式不合時宜，留言「這些沒當過兵的官擾民最會」、「議員都沒當過兵」、「想出這種方式作秀，是不會去練打靶」、「怕打死太多中國人所以叫你露營，還是沒有錢作子彈讓大家打靶蛤？」、「是不是中華民國乞丐軍蛤？露營？」
不過也有網友認為，野炊是很基本的技能，留言「這才是真的要打的感覺吧，不然打起來食物怎麼辦」、「飯都不會煮，還想打仗」、「哀居不是一堆露營野炊照」、「野炊就唉唉叫」、「太輕鬆說教召浪費時間，太嚴格又靠北靠母」、「這樣就受不了」。
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