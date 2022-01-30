國軍鋼鐵人計畫 今年組合動力膝關節、髖關節系統

被外界稱為「國軍鋼鐵人」計畫的肌耐力增強型動力外骨骼系統，今（111）年將推進至結合膝關節與髖關節的動力外骨骼階段，預劃明年完成軍用野戰型及荷重型等兩大主構的下肢動力外骨骼系統。

軍備局的「肌耐力增強型動力外骨骼系統」研究計畫，規劃自109年至112年產出軍用野戰型及軍用荷重型等兩大主構型的下肢動力外骨骼系統，總預算達1億4700萬元。

根據軍備局說明，國軍109年已執行完成「膝關節動力外骨骼系統設計」，預算4300萬元，完成野戰型膝關節動力外骨骼系統佈局與機構設計初版與3D外型藍圖；110年則已執行膝關節動力外骨骼系統研製及機電整合，預算4000萬元，完成野戰型外骨骼輕量化及機電整合測試。目前兩個子案系統所整合的外骨骼裝置，已於去年10月公開發布研究成果。

官員說，今（111）年度軍備局將進一步以3200萬元預算執行「膝關節動力外骨骼系統測試驗證及髖關節動力外骨骼設計」，完成野戰型膝關節實測及荷重型髖關節動力外骨骼系統布局及機構設計初版及3D外型藍圖；明（112）年則將再以3200萬元預算，執行「膝關節與髖關節動力外骨骼系統機電整合與測試驗證」，完成野戰型膝關節與荷重型髖關節動力外骨骼雙系統整合測試。