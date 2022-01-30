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海軍新建全台魚叉飛彈陣地發包 四月後起跑

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍左營軍區近期被發現大興土木，從商用衛照圖觀察，至少有5處在施工(圖中標示紅區)，其中除水下爆破大隊住用大樓工程外，在左營軍區高爾夫球場周邊正在闢建新營區，外界研判就是魚叉飛彈附屬設施、後勤維保與教育訓練所需的海鋒大隊新營區。圖/取自Google Earth
海軍左營軍區近期被發現大興土木，從商用衛照圖觀察，至少有5處在施工(圖中標示紅區)，其中除水下爆破大隊住用大樓工程外，在左營軍區高爾夫球場周邊正在闢建新營區，外界研判就是魚叉飛彈附屬設施、後勤維保與教育訓練所需的海鋒大隊新營區。圖/取自Google Earth

海軍對美採購一百套岸置魚叉飛彈系統，同時展開「魚叉飛彈海岸防衛系統」營建工程。海軍透露，將在今年4月完成此案的「專案管理暨監造技術服務案」決標，以利後續各魚叉基地工程發包興建。

國防部曾在立法院表示，海軍「岸置反艦飛彈第一階段」，計畫在新北、桃園與嘉義等北中南東與外離島等9個地點興建陣地，將提升固定陣地，興建包括飛彈車庫、管制中心、庫儲周轉間、生活設施，增加機動飛彈。

官員表示，為強化戰力保存及建立完整戰力，魚叉飛彈陣地將採疏散配置方式，在本島北、中、南、東建置機動中隊，而魚叉案部署完成後，我反艦飛彈射擊區域將涵蓋全台灣周邊海域，可遂行反類打擊任務，確保國軍防衛性的反擊能力。而魚叉飛彈相關附屬設施、後勤維保與教育訓練，則統一籌建規劃。

海軍左營軍區近期被發現大興土木，從商用衛照圖觀察，至少有5處在施工，其中除水下爆破大隊住用大樓工程外，在左營軍區高爾夫球場周邊正在闢建新營區，外界研判就是魚叉飛彈附屬設施、後勤維保與教育訓練所需的海鋒大隊新營區。

但官員表示，「魚叉飛彈海岸防衛系統」整體獲得規劃書於去（110）年9月28日獲行政院核定，同時也獲國防部核定，現正辦理設施工程先期作業。今（111）年將執行設施工程生活設施規劃圖、專案技術管理工作執行等案，預定4月完成「專案管理暨監造技術服務案」決標，以利綜合規劃報告書及統包招標作業。

官員表示，此案招標階段，海軍將主動函文各縣市營造工會協助公告招標資訊，並邀集公共工程委員會公告的優良廠商等潛在商源參與投標，並在施工階段加強排除各項窒礙，避免辦理非必要性的需求變更，以利工程準時完成。

飛彈 海軍 軍區

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