海軍更新艦艇方陣快砲 對美採購分軍購商售雙胞

海軍新購BLOCK 1B方陣快砲，部署在新建沱江級艦與後續艦，日前曾於塔江艦公開展示時曝光。海軍司令部表示，因應沱江級後續艦快速生產，此案是海軍於107、109年另以「商售」方式對美籌獲，與主力艦換裝方陣快砲的「永固專案」不同。

海軍對美採購的方陣快砲，屬新型「MK-15 BLOCK 1B基準2型」，較海軍現有方陣快砲系統，增加可見光／紅外線瞄準系統，在原本的自動系統外增設了手動模式，將可增強艦艇反制攻擊能力。

不過，塔江艦配置的方陣快砲，傳當初設計船身時未考量到新功能，射角原本可下傾15度，掃盪20公尺死角內企圖迫近艦艇的敵軍舟艇，但因砲塔兩側舷牆的設計，導致射角幅度縮水，增加死角，系統射擊角度被大幅度的限縮，影響火力發揚。

海軍司令部表示，「永固專案」此案新購13套方陣快砲，並執行8套性能提升，共計21套方陣快砲，規劃安裝於海軍康定級艦、成功級艦與基隆級艦，並規劃興建一座接儲廠房。

永固專案方面，海軍目前已接收4門方陣快砲，其中3門安裝於成功級艦與基隆級艦，接儲廠房則於上月驗收。

海軍進一步表示，而沱江級原型艦與後續艦等「高效能艦艇」因應敵情加速量產，所需方陣快砲因軍售方式無法及時獲得，為使全案順利進推進，因此委由中科院於107、109年另以商售方式籌獲，全案期程為110年至112年，由中科院向美方雷神公司採購。

但海軍司令部堅稱，塔江艦各型艦武器系統配置，均依作戰需求及艦體結構設置，並完成作戰測評，符合作戰需求。相關問題宜由中科院說明。至於塔江艦的方陣系統，因中科院向雷神採購時簽約內容己註明不對外公開，部署方式須由中科院說明。

海軍表示，方陣快砲近迫武器系統是艦艇反飛彈最後一道防線，因應台海作戰環境驟變，換裝新式方陣快砲可提升我艦艇在多重威脅下的防禦力，有其必然與必要性。