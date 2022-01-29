蔡英文慰勉海巡部隊 肯定救生救難績效

聯合報數位版推出【寰宇韜略】專欄，針對國際戰略情勢、台海軍情軍武等議題，蒐集整理各大智庫、外媒、研究單位與專家學者的分析評論，不定期於聯合報數位版軍武頻道推出，敬請期待。 加圖研究所公布2021年軍火銷售風險指標，台灣列為美國出售軍火風險非常低的地區。從加圖研究所公布的美國全球銷售軍火統計數據當中，台灣在全球各國向美國採購軍火排名第六，自2009年到2020年台灣耗費94億8900萬美元購買美國軍火。但是美國銷售軍火大宗，卻是在中東周邊國家，情勢緊張的區域，多有美國出售武器。

2022-01-29 07:34