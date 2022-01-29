蔡英文慰勉海巡部隊 肯定救生救難績效
蔡英文總統今天前往海巡署中部分署第五巡防區指揮部慰勉海巡同仁，並檢閱各項救生救難裝備，肯定海巡單位執行救生救難任務的表現。
海巡署表示，蔡總統、國安會秘書長顧立雄、嘉義縣長翁章梁及民進黨立委蔡易餘等人，在海委會主委李仲威、海巡署長周美伍陪同下，農暦新春年前夕至中部分署嘉義第五巡防區慰勉海巡部隊。蔡總統致贈部隊加菜金，同時合影留念。
海巡署表示，海巡單位除肩負防堵非洲豬瘟防疫工作第一道防線，對於各項查緝不法案件屢獲佳績，日前破獲市值超過億元毒品，防止毒品流入市面。
中部分署表示，春節連續假日為國人出遊旺季，近期因新冠肺炎影響，國人除須做好防疫措施外，也應注意親海遊憩安全，若於岸際發生緊急危難情事，可撥打海巡「118」免費服務專線，海巡署將立即派員前往協處。
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