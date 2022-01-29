F-16V殉職飛官陳奕公祭 蔡英文總統：永遠以你為榮
空軍嘉義基地四聯隊飛官陳奕少校，11日駕駛F-16V戰機執行戰備訓練時失事殉職，空軍司令部上午在嘉義基地辦公祭典禮，蔡英文總統出席弔唁，頒發褒揚令並慰問家屬，陰冷下雨天，更添場面肅穆哀戚。
蔡英文以三軍統帥身分下達指示：「陳奕，你的任務結束了，請放心，謝謝你，我們將永遠以你為榮」。
總統說，陳奕執行訓練任務殉職，是國軍損失，也是國家損失，感到心痛與不捨，她代表國人表達最深哀悼，「陳奕是國家領空守護者，我們以他為榮」。陳奕母親致謝詞哀傷説：「真希望這一切都是在作夢，夢醒來你還在我身邊，希望你在天上保佑同袍平安。」
總統府25日發布總統令，追晉陳奕為少校，11日生效，會場播放追思影片。蔡英文在國防部長邱國正陪同下頒褒揚令，由陳奕父親代表受領，蔡行三鞠躬後，向家屬安慰致意。
「飛行員一身傲骨，有形身軀雖化成塵埃，但無形精神卻永留空軍史。」空軍司令熊厚基追晉陳奕少校軍銜、追頒勳章，帶領4位覆旗官為陳奕靈柩覆蓋國旗，移靈時憲兵執行發矧槍（鳴槍），空軍原安排四架Ｆ-16Ｖ戰機以「追悼隊形」大雁形狀通過基地上空，象徵烈士單機脫離，向陳致上最高敬意，因天候因素取消。
家屬難忍內心悲慟掩面哭泣，聯隊長魏兆麟少將率主管列隊迎送飛行員遺照及家屬搭專用運輸機北上厚葬軍人公墓，陳奕忠骸將安厝南投忠烈祠，以告慰英靈。
蔡英文去年11月18日主持F-16V接裝成軍典禮，元月11日下午陳奕駕F-16V戰機在東石水溪靶場墜海，13日搜救行動尋獲破損嚴重抗G衣及部分生理組織，檢方率法醫採檢送法醫研究所檢驗，DNA鑑驗確認為陳奕生理組織。15日家屬招魂，軍方17日尋獲飛行資料紀錄器（黑盒子）。20日停飛檢查戰機復飛；空軍成立專案調查委員會，邀集運安會、專家學者等參與調查失事原因。
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